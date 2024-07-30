Ті вовдп, що до 30.04, вже не дає продати через сенс. Пише, що "Розраховується погашення, купити або продати вже не можна". Це так завжди? Вчора ще можна було. За дві доби закривать чи це тільки зараз таке? Спробував вперше.
З ісу чи кінто так само?
Треба закривати кл 30-го, не впевнений що встигну, тому вирішив продати трошки раніше.
alibob написав:Ті вовдп, що до 30.04, вже не дає продати через сенс. Пише, що "Розраховується погашення, купити або продати вже не можна". Це так завжди? Вчора ще можна було. За дві доби закривать чи це тільки зараз таке? Спробував вперше.
Продаж облігацій, за якими запланована виплата погашення та купонів (відсотків), стає недоступним в Sense SuperApp та Дії за дві доби до виплати
Там и ещё кучка всяких ограничений описана. Нет, не всегда так было. Где-то пару-тройку месяцев, как ввели. Чтобы депозитарий перед днями выплат разгрузить.
alibob написав:З ісу чи кінто так само?
Говорят, что в ICU можно и попозже. Только это не значит, что кредитку погасить получится быстрее Оно только на баланс в ICU быстро поступит, а перевод в банк после этого может занять до трёх рабочих суток.
alibob написав:Дякую. То зараз немає сенсу рипатися продавати в іку? Післязавтра ж і так виплатять. Чи як з досвіду останніх часів? Що буде швидше?
Как повезёт. Может и выплатят мухой и оно, если тут же дать заявку на вывод, во вторник утром уже будет в банке. А может и так, как ниже, быть, т.е. медленнее, чем на еПидтримку сразу погашаться. И тот и другой вариант - это "з досвіду останніх часів":
&, [04/24/2025 17:25] а меня сегодня ИКУ подвели. Утром около 10-30 продал у них облигации с целью вывести деньги. Денег нет до сих пор на карте . Не удивлюсь если они начнут мне рассказывать про "три рабочих дня". Меня это несколько разочаровало. Раньше деньги отдавали в тот же день. Так что учитывайте этот нюанс. Особенно если вам надо будет гасить карты с кредитным лимитом. Рискуете влететь
MoneQu, [04/24/2025 17:30] часто три рабочих дня в них?
&, [04/24/2025 17:31] ???? Не понял вашего вопроса
Cander Forever, [04/24/2025 17:36] позвоните им и спросите
Cander Forever, [04/24/2025 17:37] по звонку они иногда подталкивают транзакцию
Андрей Никонов, [04/24/2025 17:38] Вопрос был по облигациям со сроком погашения 30.04.25. В ответе сказано о возможности их продажи 27.04.25. 27 апреля воскресенье, выходной. Ответ ошибочный? Продажа указанных облигаций возможна не позднее пятницы 25 апреля до 17:30?
MoneQu, [04/24/2025 17:38] часто они вам пишут про три рабочих дня? причину типо долго ждать у меня пару было, но это связано с плановыми выплатами типо
&, [04/24/2025 17:47] Раньше в ICU говорили,.что типа только обычный перевод ДО трех рабочих дней ( хотя теперь предлога "ДО" нету, держат у себя деньги четко три дня) , а вот вывод денег за проданный ОВГЗ сразу же в этот день . А оказывается - обман . Посмотрю как они завтра деньги отдадут
&, [04/24/2025 18:05] Позвонил и несколько ох...ел от ответа . Оказывается , с их слов , "обычно деньги за продажу ОВГЗ отдают в тот же день, когда продали" . Но могут , действительно , тянуть до трех РАБОЧИХ дней . То есть если вы продадите в ICU 28 апреля облигации , которые погашаются 30 апреля , то ICU может тянуть вам выдачу денег аж до 1 мая , это при всем при том, что вы бы и так бы 30 апреля получили бы все свои деньги и даже без потери за преждевременную продажу. ICU что то конкретно паскудятся
🇺🇦 Костян, [04/24/2025 18:12] На какой карте? Деньги д.б. на балансе втечении 5 мин. Затем вьі формируете заявку на вьівод и она вьіполняется до 17.30 текущего дня. А вааще регламент как и у всех на СЕП - до 3 дн. У Алки тоже... до 3х ))
Cander Forever, [04/24/2025 18:15] Так они сказали ждать до 3х дней или разберутся и проталкнут перевод?
&, [04/24/2025 18:16] О том и речь , что деньги на счет в ИКУ приходят сразу а вот вывести их на карту , как оказалось , ни фига не до 17-30 текущего дня , а ДО ТРЕХ РАБОЧИХ дней . Мне деньги так до сих пор и не пришли - хотя на вывод их со счета в ИКУ на свою банковскую карту я произвел в 10-30 утра . И 17-30 уже давно истекли.
&, [04/24/2025 18:17] Сказали , что " так иногда бывает и максимум ждите до трех рабочих дней ". Но вот "обычно приходят в тот же день" . Итог - деньги за целый день на карту так и не пришли. Ну и как на них полагаться, если рассчитываешь на одни сроки , а в реале совсем другие?
...
&, [04/28/2025 11:25] Фух. Сегодня, около 11-00 ICU перевел деньги на карты за облигации , проданные 24 и 25 апреля. Какой то очень нервный в этот раз возврат денег за облигации был
Цікаво чи можуть банки маніпулювати ставкою на первинному аукціоні В банк приходить кліент, банк каже, ми прогнозуємо 4%, інший банк каже 4.3% кліенту
Чи багато в банках кліентів, котрі розбираються та виставляють свою ставку замість тої, що пропонує банк Якщо більшість вірить банку, а банк на цьому не заробляє - то йому все рівно що вони порядть кліенту 4%, чи 4.3%, навіть якщо аукціон закриється по 5%
Хто в данному випадку піднімає ставки до ринкових, кліенти котрі розбираються, чи банк купляючи для себе?
Якщо попит великий, випуск обмежений, банк пропонує 4% (а місяць тому було 4.5%), то може так статися, що "загонять" більшість по 4% котрі викуплять весь випуск Всім добре - окрім кліента
А наступного разу, "кліентів" вже не буде, та можна відкупитись по ринковій ставці
Не існує жодних маніпуляцій, немає ніякого комітету 300 чи іншої маячні, клієнт сам обирає бажану дохідність, підписує заявки і т.д., банки клієнту не пропонують якусь дохідність на первинному ринку, лише послугу купити ОВДП.
Банк НЕ надає нікому ніяких порад щодо дохідності.
Мінфін визначає дохідність, під яку він хоче залучити гроші та кількість ОВДП для продажу. Ставки нікуди не підіймаються. На аукціоні опрацьовуються подані заявки від клієнтів банків і від самих банків і задовольняються згідно з правилами аукціону у порядку черги.
Алексей77 написав:Господа какие ожидания по росту доходности овгз в т.ч по длинным бумагам?
При зростанні ризиків (зриву перемовин про мир або вихід Штатів з цього процесу) відсотки повинні зростати і навпаки! У 2022 році на невизначеності дохідність травневих 2027 ОВДП сягала більше 30% за рахунок дисконта! А зараз 17-18 на 2027-2028 теж непогано)))) P.S. я продовжую купляти - новий випуск квітень 2028 взяв