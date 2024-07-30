Хм. А який же там дисконт малюється? Його ж ще немає того дисконту...
Він з'явиться десь за півроку-рік до погашення. Тому вважаю, що доцільніше брати короткі обліжки з залишком до погашення 3..6 міс, там вже все зрозуміло з їх справжньою ціною.
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 29 кві, 2025 12:20
Re: Ринок ОВДП
Додано: Вів 29 кві, 2025 14:14
Згідно постанови, начебто валютні ОВДП продаються на вторинному ринку за грн
Но чомусь в банках, ціна вказана в $, а в інвестфірмах в грн
Кожна установа сама вирішує в якій валюті продавати?
Реально за яку валюту продають валютні ОВДП на вторинному ринку?
Якщо наприклад інвестфірма продає доларову ОВДП за грн, то погашення відбуваються в $?
Чи діють обмеження як для депозитів, на суму покупки?
Виглядає як більш надійна конвертація, та можливо без обмежень
Додано: Вів 29 кві, 2025 14:35
Re: Ринок ОВДП
Думаю, для начала стоит привести ссылку на постанову и место в ней, где такая интересная штука написана. Хотя бы для понимания: могут продаваться или обязаны продаваться только за гривну. После этого может остальные вопросы и отпадут. Реально банки продают за ту валюту, в которой номинированы бумаги. Об этом даже в FAQ каждого продавца написано. С небанковскими всё сложно. Я даже в кабинетах у них не встречал валютных в продаже, поэтому не знаю откуда дровишки, что они продают за гривну и насколько у них нет других вариантов. Наверное, продают. Даже во времена фиксированного курса в ICU был вариант прикупить за гривны. Но курс был кабы не повыше, чем в обменках, поэтому для пересичных оно смысла не имело.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|