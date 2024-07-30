Хм. А який же там дисконт малюється? Його ж ще немає того дисконту...
Він з'явиться десь за півроку-рік до погашення. Тому вважаю, що доцільніше брати короткі обліжки з залишком до погашення 3..6 міс, там вже все зрозуміло з їх справжньою ціною.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 29 кві, 2025 12:20
Re: Ринок ОВДП
Додано: Вів 29 кві, 2025 14:14
Згідно постанови, начебто валютні ОВДП продаються на вторинному ринку за грн
Но чомусь в банках, ціна вказана в $, а в інвестфірмах в грн
Кожна установа сама вирішує в якій валюті продавати?
Реально за яку валюту продають валютні ОВДП на вторинному ринку?
Якщо наприклад інвестфірма продає доларову ОВДП за грн, то погашення відбуваються в $?
Чи діють обмеження як для депозитів, на суму покупки?
Виглядає як більш надійна конвертація, та можливо без обмежень
Додано: Вів 29 кві, 2025 14:35
Re: Ринок ОВДП
Думаю, для начала стоит привести ссылку на постанову и место в ней, где такая интересная штука написана. Хотя бы для понимания: могут продаваться или обязаны продаваться только за гривну. После этого может остальные вопросы и отпадут. Реально банки продают за ту валюту, в которой номинированы бумаги. Об этом даже в FAQ каждого продавца написано. С небанковскими всё сложно. Я даже в кабинетах у них не встречал валютных в продаже, поэтому не знаю откуда дровишки, что они продают за гривну и насколько у них нет других вариантов. Наверное, продают. Даже во времена фиксированного курса в ICU был вариант прикупить за гривны. Но курс был кабы не повыше, чем в обменках, поэтому для пересичных оно смысла не имело.
Додано: Вів 29 кві, 2025 15:29
Re: Ринок ОВДП
Додано: Вів 29 кві, 2025 16:24
moveton
Операції з купівлі/продажу ОВДП на вторинному ринку відбуваються між професійними учасниками фондового ринку та їх клієнтами (фізичними та юридичними особами, нерезидентами).
2. Усі розрахунки на території України проводяться виключно у гривні, крім розрахунків за:
5) операціями з купівлі-продажу державних цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, якщо ініціатором або отримувачем за такою валютною операцією є банк;
Розрахунки за операціями, визначеними цією частиною, можуть проводитися в іноземній валюті, у гривні, а також у банківських металах.
Тобто все що на вторинному ринку, тільки за гривні
для ЦП є виключення, якщо банк продає
хоча в кінці є дозвіл, приймати гривню та метали
Якщо ОВДП валютна,
то в банках вона продається в валюті (хоча дозволено в гривні)
а на біржі (наприклад кінто) тільки за гривні (це не банк, та тільки гривня дозволена)
Теоретично, за наявності достатньої ОВДП на біржі, можливо скористатись як конвертором гривні в валюту, якщо вибрати ОВДП з близьким строком погашення
Погашення завжди в валюті ОВДП
Додано: Вів 29 кві, 2025 16:41
Re: Ринок ОВДП
Ну вот, сам спросил, сам ответил Конечно, кто угодно может продать за гривну, но поскольку Минфину платить нужно долларами, то такое делают только те, кто сам может эти гривны на доллары поменять. Эти обмены никак не нормированы. Я не слышал, чтобы кто-то ограничивал их по сумме, если уж у продавца такая возможность вообще есть. Но думаю, что это в любом случае нужно у конкретного продавца спрашивать сколько он готов продать и почём.
Можно. Потом небесплатным SWIFTом выводить с какого-нить Авангарда. Но мне что-то подсказывает, что в обменке купить дешевле будет. Или речь о миллиардных суммах безнала?
Додано: Вів 29 кві, 2025 16:54
moveton
Вот пример
UA4000231633 Дохідність до погашення 2.50%
Купити, ціна за 1 шт 42 193.88 грн.
погашення 1 023.20 USD
например приват, курс на продажу$ 41.8 (НБУ 41.75)
получается 1009.42 для покупки за 42193.88грн
минфин погасит 1023.2 через 2 месяца, что по состояния на сейчас выйдет по 41.23
Додано: Вів 29 кві, 2025 17:11
Через три месяца (во всяком случае у меня на календаре до 31.07.2025 столько). Т.е., если сейчас обменять и купить те же самые бумаги за доллары (правда ещё найти у кого), то ещё 0.5-1% добавится. А курс можно смотреть не только в Привате, но и в Идее - там 41.40 (это если безнал в пределах 50к). А за 41.46 в Одессе в обменке продадут без лимитов по сумме. Получаем разницу в те самые 0.5%. Плюс не понятно сколько Кинто возьмёт за вывод этих долларов (в ICU в тарифах - 35$ за операцию, в Кинто вижу только красные буквы "Виплата зменшується на комісійні банків за проведення операцій з валютою, згідно тарифів" и не понятно сколько это). Нужно сильно считать. Может какие-то копейки и выгадаются.
Додано: Вів 29 кві, 2025 17:51
цікавить облігація UA4000235196 (до 12.04.2028), UA4000234413 (до 13.01.2027)
хто знає чому не вказано графік виплат за купоном, чи купон відсутній?
Додано: Вів 29 кві, 2025 17:58
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