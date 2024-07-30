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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 29 кві, 2025 18:14
Додано: Вів 29 кві, 2025 18:41
Так - вийшло 4.25
Виходить ПУМБ в прольоті - на сайті було 4.3
ШІ на аналізі за рік теж в прольоті - було 4.4
Хтось вгадав 4.25
Укрексім теж вгадав, 4% - і це вийшоа мінімум
Тепер мабуть, курс на міжбанку теж начне падати?
через залишок заявко на 800млн
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