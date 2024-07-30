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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 29 кві, 2025 18:14
prodigy написав:
цікавить облігація UA4000235196 (до 12.04.2028), UA4000234413 (до 13.01.2027)
хто знає чому не вказано графік виплат за купоном, чи купон відсутній?
Де не вказано?
Купон присутній
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Navegantes
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Додано: Вів 29 кві, 2025 18:41
Всюдиносапхайчик написав: ramaz написав: Всюдиносапхайчик написав:
У кого які очікування щодо дохідності по доларових ОВДП на наступному аукціоні 29.04.2025? Згідно з оприлюдненим анонсом мінфіну це будуть дисконтні ОВДП, річні.
4,25%
Пан має рацію. Дякую!
Так - вийшло 4.25
Виходить ПУМБ в прольоті - на сайті було 4.3
ШІ на аналізі за рік теж в прольоті - було 4.4
Хтось вгадав 4.25
Укрексім теж вгадав, 4% - і це вийшоа мінімум
Тепер мабуть, курс на міжбанку теж начне падати?
через залишок заявко на 800млн
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dan74
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Додано: Вів 29 кві, 2025 19:42
Navegantes написав: prodigy написав:
цікавить облігація UA4000235196 (до 12.04.2028), UA4000234413 (до 13.01.2027)
хто знає чому не вказано графік виплат за купоном, чи купон відсутній?
Де не вказано?
Купон присутній
дайте посилання, дивився тут-немаєhttps://uainvest.com.ua/bond/UA4000235196https://uainvest.com.ua/bond/UA4000234413
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prodigy
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Додано: Вів 29 кві, 2025 19:47
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SAndriy1
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Додано: Сер 30 кві, 2025 10:36
сердечно дякую
83,05 не так багато, але хто зна чи буде бsільше))
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prodigy
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Додано: Сер 30 кві, 2025 12:49
Опять тянут с выплатами по овдп.
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Порт
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Додано: Сер 30 кві, 2025 12:51
Порт написав:Опять тянут с выплатами по овдп.
Не тягнуть ,а рахують
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lamal
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