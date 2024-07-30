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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 30 кві, 2025 15:16
Досі немає виплат. Коли очікується, шановні?
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Сер 30 кві, 2025 15:22
Investor_K написав: lamal написав:
Не тягнуть ,а рахують
І нацкешбек також не перераховують. А у мене борги по комуналці чекають
Поки пені нема , нехай зачекають
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lamal
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Додано: Сер 30 кві, 2025 15:40
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Досі немає виплат. Коли очікується, шановні?
Зайшли на єПідримку ПУМБи та Сенса
Причому у Сенса десь купони загубилися
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Amethyst
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Додано: Сер 30 кві, 2025 15:44
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Досі немає виплат. Коли очікується, шановні?
Вже почали виплачувати ,сенс і на пумб
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lamal
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Додано: Сер 30 кві, 2025 16:12
Amethyst написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Досі немає виплат. Коли очікується, шановні?
Зайшли на єПідримку ПУМБи та Сенса
Причому у Сенса десь купони загубилися
Хм, у мене ще немає... Це який брокер такий швидкий?
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Oberon
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Додано: Сер 30 кві, 2025 16:20
gonzo написав: Порт написав:
Опять тянут с выплатами по овдп.
ніколи в 12 дня не виплачували - але люди чекають ледь не з 6ої ранку
Кінто 21 листопада 2024 11:06 виплатив. Всі інші виплати були від 15:00 до 19:15.
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alibob
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