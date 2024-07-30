RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 841842843844>
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 15:16

Re: Ринок ОВДП

Досі немає виплат. Коли очікується, шановні?
ВЕСЕЛЬЧАК У
Аватар користувача
 
Повідомлень: 188
З нами з: 24.03.23
Подякував: 23 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 15:22

Re: Ринок ОВДП

Investor_K написав:
  lamal написав:Не тягнуть ,а рахують


І нацкешбек також не перераховують. А у мене борги по комуналці чекають
Поки пені нема , нехай зачекають
lamal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 543
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 15:40

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Досі немає виплат. Коли очікується, шановні?

Зайшли на єПідримку ПУМБи та Сенса
Причому у Сенса десь купони загубилися :P :P
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6357
З нами з: 05.05.21
Подякував: 487 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 15:44

Re: Ринок ОВДП

ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Досі немає виплат. Коли очікується, шановні?
Вже почали виплачувати ,сенс і на пумб
lamal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 543
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 15:59

  Amethyst написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Досі немає виплат. Коли очікується, шановні?

Зайшли на єПідримку ПУМБи та Сенса
Причому у Сенса десь купони загубилися :P :P


Поки не бачу, але якщо зайдуть, засмажу сьогодні судака :D
ВЕСЕЛЬЧАК У
Аватар користувача
 
Повідомлень: 188
З нами з: 24.03.23
Подякував: 23 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 16:12

  Amethyst написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Досі немає виплат. Коли очікується, шановні?

Зайшли на єПідримку ПУМБи та Сенса
Причому у Сенса десь купони загубилися :P :P

Хм, у мене ще немає... Це який брокер такий швидкий?
Oberon
 
Повідомлень: 334
З нами з: 15.09.20
Подякував: 134 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 16:20

  gonzo написав:
  Порт написав:Опять тянут с выплатами по овдп.

ніколи в 12 дня не виплачували - але люди чекають ледь не з 6ої ранку :D

Кінто 21 листопада 2024 11:06 виплатив. Всі інші виплати були від 15:00 до 19:15.
alibob
 
Повідомлень: 634
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 16:46

Re: Ринок ОВДП

Зайшло тіло без купону на Сенс на картку White 16.10, в 16.40 – купон; Приват – немає нічого
VASH
 
Повідомлень: 665
З нами з: 26.10.09
Подякував: 130 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 16:47

Re: Ринок ОВДП

Впало на Сенс. І так, без купона.
ВЕСЕЛЬЧАК У
Аватар користувача
 
Повідомлень: 188
З нами з: 24.03.23
Подякував: 23 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 17:05

Re: Ринок ОВДП

Приват - так нічого і не має...
VASH
 
Повідомлень: 665
З нами з: 26.10.09
Подякував: 130 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 841842843844>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 23:38
1 194
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 кві, 2025 10:28
24589
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 3524
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 2837
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4782)
30.04.2025 17:22
Ринок ОВДП (8431)
30.04.2025 17:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.