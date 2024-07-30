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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 30 кві, 2025 17:06
Моно через брокера Сенс - пусто.
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S_Vik1
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Додано: Сер 30 кві, 2025 17:11
Oberon написав: Amethyst написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Досі немає виплат. Коли очікується, шановні?
Зайшли на єПідримку ПУМБи та Сенса
Причому у Сенса десь купони загубилися
Хм, у мене ще немає... Це який брокер такий швидкий?
Газмяс на Пумбу, а Сеня сам з собою погралися
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Amethyst
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Додано: Сер 30 кві, 2025 18:11
Amethyst написав: Oberon написав: Amethyst написав:
Хм, у мене ще немає... Це який брокер такий швидкий?
Газмяс на Пумбу, а Сеня сам з собою погралися
кінто з ІСУ повиплачували, сеня сам з собою, а от сені на інші банки нема
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ukr0014959
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Додано: Сер 30 кві, 2025 19:56
з подивом побачив,
вірніше, не побачив випуску Євпаторія.
а що сталося?
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idealstorm
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Додано: Сер 30 кві, 2025 20:25
idealstorm написав:
з подивом побачив,
вірніше, не побачив випуску Євпаторія.
а що сталося?
То самое из за чего захотелось его поискать?
Востаннє редагувалось moveton
в Сер 30 кві, 2025 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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moveton
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Додано: Сер 30 кві, 2025 20:27
moveton
сложно стелите - распродали ?
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idealstorm
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Додано: Сер 30 кві, 2025 20:32
idealstorm написав:moveton
сложно стелите - распродали ?
Очевидно. Для вложения коротких средств он приятнее Гурзуфа. И не все дожидаются для этого первого числа. А сами эти бумаги никуда не делись. У меня чутка купленных в Дии несколько месяцев назад никто не отбирал. Может через недельку на рынке и опять появятся. А месяца через полтора уж точно.
В Привате, кстати, Евпатория, в отличие от Гурзуфа, числится даже в наличии. Но поскольку продажа в Привате теперь откроется только в пятницу - это та ещё филькина грамота.
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moveton
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