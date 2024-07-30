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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 841842843844
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 17:06

Re: Ринок ОВДП

Моно через брокера Сенс - пусто.
S_Vik1
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 17:11

  Oberon написав:
  Amethyst написав:
  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Досі немає виплат. Коли очікується, шановні?

Зайшли на єПідримку ПУМБи та Сенса
Причому у Сенса десь купони загубилися :P :P

Хм, у мене ще немає... Це який брокер такий швидкий?

Газмяс на Пумбу, а Сеня сам з собою погралися
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 18:11

  Amethyst написав:
  Oberon написав:
  Amethyst написав:Хм, у мене ще немає... Це який брокер такий швидкий?

Газмяс на Пумбу, а Сеня сам з собою погралися


кінто з ІСУ повиплачували, сеня сам з собою, а от сені на інші банки нема
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 19:56

Re: Ринок ОВДП

з подивом побачив,
вірніше, не побачив випуску Євпаторія.
а що сталося?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 20:25

  idealstorm написав:з подивом побачив,
вірніше, не побачив випуску Євпаторія.
а що сталося?

То самое из за чего захотелось его поискать? :wink:
Востаннє редагувалось moveton в Сер 30 кві, 2025 20:27, всього редагувалось 1 раз.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 20:27

moveton
сложно стелите - распродали ?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 20:32

  idealstorm написав:moveton
сложно стелите - распродали ?

Очевидно. Для вложения коротких средств он приятнее Гурзуфа. И не все дожидаются для этого первого числа. А сами эти бумаги никуда не делись. У меня чутка купленных в Дии несколько месяцев назад никто не отбирал. Может через недельку на рынке и опять появятся. А месяца через полтора уж точно.

В Привате, кстати, Евпатория, в отличие от Гурзуфа, числится даже в наличии. Но поскольку продажа в Привате теперь откроется только в пятницу - это та ещё филькина грамота.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 21:58

  idealstorm написав:з подивом побачив,
вірніше, не побачив випуску Євпаторія.
а що сталося?

В Дії кінто продає.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 08:38

Re: Ринок ОВДП

Вже і Гурзуфа нема
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