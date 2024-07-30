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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 843844845846>
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 09:34

  Ferlakur написав:Вже і Гурзуфа нема

Ещё :P Месяц назад тоже так подраскупили, но уже часам к 14 первого числа Сенс подогнал в предостаточном количестве и дёшево. Да и в ICU появлялось. Сейчас, правда, в Сенсе стонут, что на рынке мало ближайших выпусков.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 11:06

moveton Зашибісь!
Ця срана Алка скасувала всі 5 нічних-ранкових договорів купівлі і не дала жодної обліги! От же пі-ри!
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 11:08

  Ferlakur написав:Вже і Гурзуфа нема

Як то кажуть - конкуренція росте. Тре чатувати вже в 00-01, бо в 00-02 вже всі короткі папери можуть розкупити
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 11:24

  Visky написав:moveton Зашибісь!
Ця срана Алка скасувала всі 5 нічних-ранкових договорів купівлі і не дала жодної обліги! От же пі-ри!

Аналогічна ситуація... Ті ж висновки щодо Алки
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 11:25

Boundless Так це "не канає", принаймні з Сенсом, бо нещодавно розірвав нічні договори
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 11:40

  Visky написав:Boundless Так це "не канає", принаймні з Сенсом, бо нещодавно розірвав нічні договори

Сьогодні зранку в 8-9 годині брав середньострокові, теж всі угоди відхилили. Без паніки, вже після 10 купував те саме знову, все пройшло без проблем. Схоже в них там затик з чергами
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 11:43

  Visky написав:moveton Зашибісь!
Ця срана Алка скасувала всі 5 нічних-ранкових договорів купівлі і не дала жодної обліги! От же пі-ри!

Ага, у Алки - это нормально набрать договоров, собрать деньги и потом возвращать. Поэтому месяц назад я посмотрел на выбор между Алкой и ICU и выбрал таки ICU на основную массу покупок, хоть в нём было и дороже. Правда, в тот раз Алка реально продала всем желающим.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 11:47

Boundless Мені не відхилили, а розірвали укладені договори. Вам теж ще можуть.
А нові запити вже відхиляли і зникли всі цьогорічні, залишилися у Бонда і Кінто з цінами вище завтрашніх ПБ.
А "підтримка Сені" вішає заготовлену локшину, що винна Дія, у неї був технчний збій
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 12:02

  Visky написав:Boundless Мені не відхилили, а розірвали укладені договори. Вам теж ще можуть.

Цікаво, я навіть не здогадувався, що таке може бути. Це Ви в Дії купляли чи безпосередньо у Сенса? І це може відбутися до дати поставки, тобто протягом трьох робочих днів згідно п. 1.1.12?
AlexTk
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 12:29

  Visky написав:Boundless Мені не відхилили, а розірвали укладені договори. Вам теж ще можуть.
А нові запити вже відхиляли і зникли всі цьогорічні, залишилися у Бонда і Кінто з цінами вище завтрашніх ПБ.
А "підтримка Сені" вішає заготовлену локшину, що винна Дія, у неї був технчний збій

Мається на увазі, сенс схвалив, я підписав, оплатив, а через півгодини прийшло: не вдалося вчасно завершити покупку. Хоча я протягом 5-10хв після схвалення підписав і оплатив.
Boundless
 
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