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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 01 тра, 2025 09:34
Ferlakur написав:
Вже і Гурзуфа нема
Ещё
Месяц назад тоже так подраскупили, но уже часам к 14 первого числа Сенс подогнал в предостаточном количестве и дёшево. Да и в ICU появлялось. Сейчас, правда, в Сенсе стонут, что на рынке мало ближайших выпусков.
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Додано: Чет 01 тра, 2025 11:06
moveton Зашибісь!
Ця срана Алка скасувала всі 5 нічних-ранкових договорів купівлі і не дала жодної обліги! От же пі-ри!
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Додано: Чет 01 тра, 2025 11:08
Ferlakur написав:
Вже і Гурзуфа нема
Як то кажуть - конкуренція росте. Тре чатувати вже в 00-01, бо в 00-02 вже всі короткі папери можуть розкупити
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Додано: Чет 01 тра, 2025 11:24
Visky написав:moveton
Зашибісь!
Ця срана Алка скасувала всі 5 нічних-ранкових договорів купівлі і не дала жодної обліги! От же пі-ри!
Аналогічна ситуація... Ті ж висновки щодо Алки
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Додано: Чет 01 тра, 2025 11:25
Boundless Так це "не канає", принаймні з Сенсом, бо нещодавно розірвав нічні договори
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Додано: Чет 01 тра, 2025 11:40
Visky написав:Boundless
Так це "не канає", принаймні з Сенсом, бо нещодавно розірвав нічні договори
Сьогодні зранку в 8-9 годині брав середньострокові, теж всі угоди відхилили. Без паніки, вже після 10 купував те саме знову, все пройшло без проблем. Схоже в них там затик з чергами
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Додано: Чет 01 тра, 2025 11:43
Visky написав:moveton
Зашибісь!
Ця срана Алка скасувала всі 5 нічних-ранкових договорів купівлі і не дала жодної обліги! От же пі-ри!
Ага, у Алки - это нормально набрать договоров, собрать деньги и потом возвращать. Поэтому месяц назад я посмотрел на выбор между Алкой и ICU и выбрал таки ICU на основную массу покупок, хоть в нём было и дороже. Правда, в тот раз Алка реально продала всем желающим.
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Додано: Чет 01 тра, 2025 11:47
Boundless Мені не відхилили, а розірвали укладені договори. Вам теж ще можуть.
А нові запити вже відхиляли і зникли всі цьогорічні, залишилися у Бонда і Кінто з цінами вище завтрашніх ПБ.
А "підтримка Сені" вішає заготовлену локшину, що винна Дія, у неї був технчний збій
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Додано: Чет 01 тра, 2025 12:02
Visky написав:Boundless
Мені не відхилили, а розірвали укладені договори. Вам теж ще можуть.
Цікаво, я навіть не здогадувався, що таке може бути. Це Ви в Дії купляли чи безпосередньо у Сенса? І це може відбутися до дати поставки, тобто протягом трьох робочих днів згідно п. 1.1.12?
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Додано: Чет 01 тра, 2025 12:29
Visky написав:Boundless
Мені не відхилили, а розірвали укладені договори. Вам теж ще можуть.
А нові запити вже відхиляли і зникли всі цьогорічні, залишилися у Бонда і Кінто з цінами вище завтрашніх ПБ.
А "підтримка Сені" вішає заготовлену локшину, що винна Дія, у неї був технчний збій
Мається на увазі, сенс схвалив, я підписав, оплатив, а через півгодини прийшло: не вдалося вчасно завершити покупку. Хоча я протягом 5-10хв після схвалення підписав і оплатив.
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