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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 01 тра, 2025 12:43
Підкажіть перевів зранку з ощадного депо на Вери Тасівську , КЛ доступний , можу вже в Дії придбати плюшки ? ніякого оверу не нарахують ?
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lincoln2
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