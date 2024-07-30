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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 843844845846
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 12:43

Re: Ринок ОВДП

Підкажіть перевів зранку з ощадного депо на Вери Тасівську , КЛ доступний , можу вже в Дії придбати плюшки ? ніякого оверу не нарахують ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 14:27

  Boundless написав:Мається на увазі, сенс схвалив, я підписав, оплатив, а через півгодини прийшло: не вдалося вчасно завершити покупку. Хоча я протягом 5-10хв після схвалення підписав і оплатив.

Тут самый интересный вопрос: деньги-то на карту вернули тогда же через полчаса или ещё через два-три дня? Не у всех столько свободных средств, чтобы подарить Алке на три дня сумму и через час ещё на столько же оплатить.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 14:59

moveton
Крім того, тут є ще один неприємний момент – купував з Універсальної Привату, після підтвердження покупки поповнив її значною сумою із картки КДВ Привату. Після «Повідомлення про припинення дії Договору купівлі-продажу фінансових інструментів» від Сенсу гроші відповідно повернулися на Універсальну (тобто стали «обмежено» придатні).
Хотів купити у ІКУ, але він єдиний за купівлю через Дію бере «данину», а вже перерахувати на ІКУ з Універсальної не можу.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 16:39

З ICU проблема.

  VASH написав:Хотів купити у ІКУ, але він єдиний за купівлю через Дію бере «данину»
Вона ж копійчана!

З ICU проблема. Дія видає помилку при формуванні 2-ї заявки.
В ICU кажуть, що це "системна проблема Дії для всіх".
Думаю, брешуть, як і Сеня з Алкою або планктон таки не розуміє причини.
Теж саме: скасували заявки і прибрали пропозиції з Дії
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 21:15

Re: Ринок ОВДП

Половину заявок на Евпаторію, ісу задовільнив. Решту відмінив, є попит
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 21:16

Re: Ринок ОВДП

Половину заявок на Евпаторію, ісу задовільнив. Решту відмінив, є попит
ukr0014959
 
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