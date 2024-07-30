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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 01 тра, 2025 12:43
Підкажіть перевів зранку з ощадного депо на Вери Тасівську , КЛ доступний , можу вже в Дії придбати плюшки ? ніякого оверу не нарахують ?
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lincoln2
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Додано: Чет 01 тра, 2025 14:27
Boundless написав:
Мається на увазі, сенс схвалив, я підписав, оплатив, а через півгодини прийшло: не вдалося вчасно завершити покупку. Хоча я протягом 5-10хв після схвалення підписав і оплатив.
Тут самый интересный вопрос: деньги-то на карту вернули тогда же через полчаса или ещё через два-три дня? Не у всех столько свободных средств, чтобы подарить Алке на три дня сумму и через час ещё на столько же оплатить.
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moveton
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Додано: Чет 01 тра, 2025 14:59
moveton
Крім того, тут є ще один неприємний момент – купував з Універсальної Привату, після підтвердження покупки поповнив її значною сумою із картки КДВ Привату. Після «Повідомлення про припинення дії Договору купівлі-продажу фінансових інструментів» від Сенсу гроші відповідно повернулися на Універсальну (тобто стали «обмежено» придатні).
Хотів купити у ІКУ, але він єдиний за купівлю через Дію бере «данину», а вже перерахувати на ІКУ з Універсальної не можу.
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VASH
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Додано: Чет 01 тра, 2025 16:39
VASH написав:
Хотів купити у ІКУ, але він єдиний за купівлю через Дію бере «данину»
Вона ж копійчана!
З ICU проблема. Дія видає помилку при формуванні 2-ї заявки.
В ICU кажуть, що це "системна проблема Дії для всіх".
Думаю, брешуть, як і Сеня з Алкою або планктон таки не розуміє причини.
Теж саме: скасували заявки і прибрали пропозиції з Дії
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Додано: Чет 01 тра, 2025 21:15
Половину заявок на Евпаторію, ісу задовільнив. Решту відмінив, є попит
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ukr0014959
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Додано: Чет 01 тра, 2025 21:16
Половину заявок на Евпаторію, ісу задовільнив. Решту відмінив, є попит
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ukr0014959
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Додано: Чет 01 тра, 2025 22:21
ukr0014959 написав:
Половину заявок на Евпаторію, ісу задовільнив. Решту відмінив, є попит
З ІСЮ треба бути обережним - вони там з НБУ та кабміном зарамсились, якби не повторилася історія з фрідом фінанс - накладуть санкції й шукай вітра в полі... І до речі, папери які купляв ще учора по обіді досі не зайшли на рахунок...
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asti
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Додано: Чет 01 тра, 2025 22:32
Мені сьогоднішні довго одобряли але швидко зарахували.
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ukr0014959
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 08:27
lincoln2 написав:
Підкажіть перевів зранку з ощадного депо на Вери Тасівську КЛ доступний , можу вже в Дії придбати плюшки ? ніякого оверу не нарахують ?
Там же наче з 1 травня комісія буде якщо за кредитні))
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 08:58
asti написав: lincoln2 написав:
Підкажіть перевів зранку з ощадного депо на Вери Тасівську КЛ доступний , можу вже в Дії придбати плюшки ? ніякого оверу не нарахують ?
Там же наче з 1 травня комісія буде якщо за кредитні))
вчора здійснив операцію , начеб то комісію не зняли..а звідки інформація ?
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lincoln2
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