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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 02 тра, 2025 21:17
Re: Ринок ОВДП
Вітаю. Можливо хтось з таким стикався, або також виникла така проблема. Сьогодні після 19 години намагався придбати в дії облігації, де партнером виступає Сенс. Коли діло доходить до оплати, в дії нуль реакції (само собою це кредитні кошти), через еплпей або навіть просто по реквізитам, все ніби приймається, але в дії нічого не відбувається і кошти не списує. Було в когось подібне?
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