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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 844845846847
Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 21:17

Re: Ринок ОВДП

Вітаю. Можливо хтось з таким стикався, або також виникла така проблема. Сьогодні після 19 години намагався придбати в дії облігації, де партнером виступає Сенс. Коли діло доходить до оплати, в дії нуль реакції (само собою це кредитні кошти), через еплпей або навіть просто по реквізитам, все ніби приймається, але в дії нічого не відбувається і кошти не списує. Було в когось подібне?
Acidbob
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 06:32

Re: Ринок ОВДП

Хтось зіштовхувався із проблемою помилки при підписанні в Дії? За порадою техпідтрики перевстановив Дію, повидаляв усі встановленні пристрої, змінив код підпису і далі видає "Нажаль сталася помилка"... І це з вечора учорашнього дня! Є у когось такий експірієнс?
de Montaigne
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  #<1 ... 844845846847
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