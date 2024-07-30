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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 02 тра, 2025 21:17
Re: Ринок ОВДП
Вітаю. Можливо хтось з таким стикався, або також виникла така проблема. Сьогодні після 19 години намагався придбати в дії облігації, де партнером виступає Сенс. Коли діло доходить до оплати, в дії нуль реакції (само собою це кредитні кошти), через еплпей або навіть просто по реквізитам, все ніби приймається, але в дії нічого не відбувається і кошти не списує. Було в когось подібне?
Додано: Суб 03 тра, 2025 04:39
Re: Ринок ОВДП
Питання щодо ТОВ "БТС Брокер" або BOND.UA. Комусь цей брокер взагалі виплачував купони по ОВДП UA4000230262 2024-04-17 — 89
2024-10-16 — 89
2025-04-16 — 89 ???
Мені здається це якийсь мутний брокер, і краще перевірити всі ОВДП які купувались через цього брокера
Додано: Суб 03 тра, 2025 06:32
Re: Ринок ОВДП
Хтось зіштовхувався із проблемою помилки при підписанні в Дії? За порадою техпідтрики перевстановив Дію, повидаляв усі встановленні пристрої, змінив код підпису і далі видає "Нажаль сталася помилка"... І це з вечора учорашнього дня! Є у когось такий експірієнс?
Додано: Суб 03 тра, 2025 09:25
Re: Ринок ОВДП
Може треба перевипустити КЕП в Сенсі , бо в нього строк 6 місяців
Додано: Суб 03 тра, 2025 09:27
Наче все правильно зробили. Мені перевиписку Підпису допомагало.
Може ще провайдера змінити, потикати різні вайфаї і 4Г.
Додано: Суб 03 тра, 2025 09:43
Це якась містика) Вже і вайфай змінював, і з іншого пристрою заходив - усе марно!
На техпідтримці просто розводять руками)
Додано: Суб 03 тра, 2025 09:57
Можна ще спробувати пару разів (до 5) відкотитися назад на один крок і ще раз підписати, змінити зачіску, освітлення, фон
А телефон міняли?!
Додано: Суб 03 тра, 2025 10:38
[/quote]Можна ще спробувати пару разів (до 5) відкотитися назад на один крок і ще раз підписати, змінити зачіску, освітлення, фон
А телефон міняли?! [/quote]
Так, і телефон міняв)
Нічого, будемо воювати. Дякую за підказку і підтримку! Гарних Вам вихідних!
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