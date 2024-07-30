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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 845846847848
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 16:56

  de Montaigne написав:Хтось зіштовхувався із проблемою помилки при підписанні в Дії? За порадою техпідтрики перевстановив Дію, повидаляв усі встановленні пристрої, змінив код підпису і далі видає "Нажаль сталася помилка"... І це з вечора учорашнього дня! Є у когось такий експірієнс?

Спробуйте наступне: В Дії деактивувати Дія підпис, а потім створити заново. Може запрацювати.
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 17:56

  Amethyst написав:
  VASH написав:Теж вже перепробував все перелічене de Montaigne. Але постійно видає «Неможливо придбати облігації. Щоб скористатися послугою, потрібно мати паспорт або ID-картку в Дії».
Хоча закордонний паспорт виданий 16.04.25 (ще не отриманий), тиждень як відображається в Дії
Ну так пачпорт же не активований -- тьотя на педальку в ДМС не натиснула!

Тобто мені лише залишається чекати? У базі ДМС показує наявність паспорту.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 18:02

  VASH написав:
  Amethyst написав:
  VASH написав:Теж вже перепробував все перелічене de Montaigne. Але постійно видає «Неможливо придбати облігації. Щоб скористатися послугою, потрібно мати паспорт або ID-картку в Дії».
Хоча закордонний паспорт виданий 16.04.25 (ще не отриманий), тиждень як відображається в Дії
Ну так пачпорт же не активований -- тьотя на педальку в ДМС не натиснула!

Тобто мені лише залишається чекати? У базі ДМС показує наявність паспорту.

Треба таки отримати. Через рік його анулюють
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 845846847848
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