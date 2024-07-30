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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 03 тра, 2025 15:28
У когось ще виникають сьогодні проблеми в дії із оплатою? Дія взагалі не реагує на будь-які картки...
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Acidbob
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Додано: Суб 03 тра, 2025 16:56
de Montaigne написав:
Хтось зіштовхувався із проблемою помилки при підписанні в Дії? За порадою техпідтрики перевстановив Дію, повидаляв усі встановленні пристрої, змінив код підпису і далі видає "Нажаль сталася помилка"... І це з вечора учорашнього дня! Є у когось такий експірієнс?
Спробуйте наступне: В Дії деактивувати Дія підпис, а потім створити заново. Може запрацювати.
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ramaz
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Додано: Суб 03 тра, 2025 17:56
Amethyst написав: VASH написав:
Теж вже перепробував все перелічене de Montaigne
. Але постійно видає «Неможливо придбати облігації. Щоб скористатися послугою, потрібно мати паспорт або ID-картку в Дії».
Хоча закордонний паспорт виданий 16.04.25 (ще не отриманий), тиждень як відображається в Дії
Ну так пачпорт же не активований -- тьотя на педальку в ДМС не натиснула!
Тобто мені лише залишається чекати? У базі ДМС показує наявність паспорту.
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VASH
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Додано: Суб 03 тра, 2025 18:02
VASH написав: Amethyst написав: VASH написав:
Теж вже перепробував все перелічене de Montaigne
. Але постійно видає «Неможливо придбати облігації. Щоб скористатися послугою, потрібно мати паспорт або ID-картку в Дії».
Хоча закордонний паспорт виданий 16.04.25 (ще не отриманий), тиждень як відображається в Дії
Ну так пачпорт же не активований -- тьотя на педальку в ДМС не натиснула!
Тобто мені лише залишається чекати? У базі ДМС показує наявність паспорту.
Треба таки отримати. Через рік його анулюють
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Amethyst
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Додано: Нед 04 тра, 2025 13:54
ramaz написав: de Montaigne написав:
Хтось зіштовхувався із проблемою помилки при підписанні в Дії? За порадою техпідтрики перевстановив Дію, повидаляв усі встановленні пристрої, змінив код підпису і далі видає "Нажаль сталася помилка"... І це з вечора учорашнього дня! Є у когось такий експірієнс?
Спробуйте наступне: В Дії деактивувати Дія підпис, а потім створити заново. Може запрацювати.
Ця Дія це якась маячня
Вже близько 3 місяці не можу встановити Дія підпис
Що я тільки не робив, не допомагає
Техпідтримка просто тупо перестала реагувати і не відповідає
На планшеті встановив Дію підпис, але через тиждень злетіла сама Дія
Повторне встановленя на планшеті Діі тепер не дає встановити Дію підпис
А цьому підпису альтернативи нема ніякоі 😔
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kkg
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Додано: Нед 04 тра, 2025 15:56
Visky написав: VASH написав:
Хотів купити у ІКУ, але він єдиний за купівлю через Дію бере «данину»
Вона ж копійчана!
Ви про яку саме "данину"?
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busypit
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Додано: Нед 04 тра, 2025 17:42
busypit невелика різниця між цінами на платформі ІСУ і Дії, яка виникає у 2й пол. дня, ІСУ підвищує ціну в Дії на декілька копійок (макс. до 10 коп).
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Visky
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Додано: Нед 04 тра, 2025 17:47
Visky написав:busypit
невелика різниця між цінами на платформі ІСУ і Дії, яка виникає у 2й пол. дня, ІСУ підвищує ціну в Дії на декілька копійок (макс. до 10 коп).
Что-то мало. Раньше между ценой для Дии и на портале ICU была разница в дневной НКД. По понятной причине: через Дию ICU деньги получает минимум на день позже. Но я давно не следил.
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moveton
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Додано: Пон 05 тра, 2025 02:46
Раптом хто шукає Євпаторію,то завезли в ICU.
Прикупив трохи в дії у 2-30 АМ
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novichok
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