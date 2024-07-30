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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 845846847848
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 15:28

Re: Ринок ОВДП

У когось ще виникають сьогодні проблеми в дії із оплатою? Дія взагалі не реагує на будь-які картки...
Acidbob
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 16:56

  de Montaigne написав:Хтось зіштовхувався із проблемою помилки при підписанні в Дії? За порадою техпідтрики перевстановив Дію, повидаляв усі встановленні пристрої, змінив код підпису і далі видає "Нажаль сталася помилка"... І це з вечора учорашнього дня! Є у когось такий експірієнс?

Спробуйте наступне: В Дії деактивувати Дія підпис, а потім створити заново. Може запрацювати.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 17:56

  Amethyst написав:
  VASH написав:Теж вже перепробував все перелічене de Montaigne. Але постійно видає «Неможливо придбати облігації. Щоб скористатися послугою, потрібно мати паспорт або ID-картку в Дії».
Хоча закордонний паспорт виданий 16.04.25 (ще не отриманий), тиждень як відображається в Дії
Ну так пачпорт же не активований -- тьотя на педальку в ДМС не натиснула!

Тобто мені лише залишається чекати? У базі ДМС показує наявність паспорту.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 18:02

  VASH написав:
  Amethyst написав:
  VASH написав:Теж вже перепробував все перелічене de Montaigne. Але постійно видає «Неможливо придбати облігації. Щоб скористатися послугою, потрібно мати паспорт або ID-картку в Дії».
Хоча закордонний паспорт виданий 16.04.25 (ще не отриманий), тиждень як відображається в Дії
Ну так пачпорт же не активований -- тьотя на педальку в ДМС не натиснула!

Тобто мені лише залишається чекати? У базі ДМС показує наявність паспорту.

Треба таки отримати. Через рік його анулюють
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 13:54

  ramaz написав:
  de Montaigne написав:Хтось зіштовхувався із проблемою помилки при підписанні в Дії? За порадою техпідтрики перевстановив Дію, повидаляв усі встановленні пристрої, змінив код підпису і далі видає "Нажаль сталася помилка"... І це з вечора учорашнього дня! Є у когось такий експірієнс?

Спробуйте наступне: В Дії деактивувати Дія підпис, а потім створити заново. Може запрацювати.

Ця Дія це якась маячня
Вже близько 3 місяці не можу встановити Дія підпис
Що я тільки не робив, не допомагає
Техпідтримка просто тупо перестала реагувати і не відповідає
На планшеті встановив Дію підпис, але через тиждень злетіла сама Дія
Повторне встановленя на планшеті Діі тепер не дає встановити Дію підпис
А цьому підпису альтернативи нема ніякоі 😔
kkg
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 15:56

  Visky написав:
  VASH написав:Хотів купити у ІКУ, але він єдиний за купівлю через Дію бере «данину»
Вона ж копійчана!

Ви про яку саме "данину"?
busypit
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 17:42

busypit невелика різниця між цінами на платформі ІСУ і Дії, яка виникає у 2й пол. дня, ІСУ підвищує ціну в Дії на декілька копійок (макс. до 10 коп).
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 17:47

  Visky написав:busypit невелика різниця між цінами на платформі ІСУ і Дії, яка виникає у 2й пол. дня, ІСУ підвищує ціну в Дії на декілька копійок (макс. до 10 коп).

Что-то мало. Раньше между ценой для Дии и на портале ICU была разница в дневной НКД. По понятной причине: через Дию ICU деньги получает минимум на день позже. Но я давно не следил.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 02:46

Раптом хто шукає Євпаторію,то завезли в ICU.
Прикупив трохи в дії у 2-30 АМ
novichok
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