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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 05 тра, 2025 09:38
Amethyst написав:
Треба таки отримати. Через рік його анулюють
ні. е-паспорт в дії працює паралельно. і можливе його формування і використання ДО отримання фізичного. в мене є відповідний лист ДМС. разом з тим, і практичний досвід шерингу айді картки до її отримання, і навіть прибуття. та і не знищать його під час ВС
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Додано: Пон 05 тра, 2025 10:08
Подскажите, в Сенсе чтобы без комиссии, нужно только
в ДИИ покупать или можно у них на сайте?
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asti
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Додано: Пон 05 тра, 2025 10:48
asti написав:
Подскажите, в Сенсе чтобы без комиссии, нужно только
в ДИИ покупать или можно у них на сайте?
За свои проще на сайте у них
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Алексей77
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Додано: Пон 05 тра, 2025 11:26
Алексей77 написав: asti написав:
Подскажите, в Сенсе чтобы без комиссии, нужно только
в ДИИ покупать или можно у них на сайте?
За свои проще на сайте у них
Та за свои я знаю - меня за кредитные интересует))
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asti
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