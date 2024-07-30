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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 846847848849
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 09:38

  Amethyst написав:Треба таки отримати. Через рік його анулюють

ні. е-паспорт в дії працює паралельно. і можливе його формування і використання ДО отримання фізичного. в мене є відповідний лист ДМС. разом з тим, і практичний досвід шерингу айді картки до її отримання, і навіть прибуття. та і не знищать його під час ВС
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 10:08

Подскажите, в Сенсе чтобы без комиссии, нужно только
в ДИИ покупать или можно у них на сайте?
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 10:48

  asti написав:Подскажите, в Сенсе чтобы без комиссии, нужно только
в ДИИ покупать или можно у них на сайте?

За свои проще на сайте у них
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 11:26

  Алексей77 написав:
  asti написав:Подскажите, в Сенсе чтобы без комиссии, нужно только
в ДИИ покупать или можно у них на сайте?

За свои проще на сайте у них
Та за свои я знаю - меня за кредитные интересует))
asti
 
Повідомлень: 4361
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 12:35

  asti написав:
  Алексей77 написав:
  asti написав:Подскажите, в Сенсе чтобы без комиссии, нужно только
в ДИИ покупать или можно у них на сайте?

За свои проще на сайте у них
Та за свои я знаю - меня за кредитные интересует))

Так пробуйте і зразу крапка над і об'явиться.
Приват показує великий перелік паперів, але всі за 2025 недостатня к-ть для купівлі.
ICU також чудить - купівля не проходить.
Дію встановив на новий прилад, з першого разу підписується.
Сенс по крайній мірі що малює, то і продає.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 13:19

  asti написав:
  Алексей77 написав:
  asti написав:Подскажите, в Сенсе чтобы без комиссии, нужно только
в ДИИ покупать или можно у них на сайте?

За свои проще на сайте у них
Та за свои я знаю - меня за кредитные интересует))


В додатку Сенса лише за свої, в Дії - є варіанти
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 16:31

Re: Ринок ОВДП

Наразі перебуваю за кордоном Спробував купити Дія навіть не послала на схвалення до ісу, щось там написала і порадила повторити спробу. Але я побоявся і не став повторювати. Питання. Чи можна через дію купувати зза кордону, може є хто удачно купував?
angra
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 16:34

  angra написав:Наразі перебуваю за кордоном Спробував купити Дія навіть не послала на схвалення до ісу, щось там написала і порадила повторити спробу. Але я побоявся і не став повторювати. Питання. Чи можна через дію купувати зза кордону, може є хто удачно купував?

купить думаю сможете, а вот при погашении могут быть проблемы
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 16:39

  Олежан написав:
  angra написав:Наразі перебуваю за кордоном Спробував купити Дія навіть не послала на схвалення до ісу, щось там написала і порадила повторити спробу. Але я побоявся і не став повторювати. Питання. Чи можна через дію купувати зза кордону, може є хто удачно купував?

купить думаю сможете, а вот при погашении могут быть проблемы

А что случится при погашении? еПидтримка для него вряд ли в зарубежном банке.
moveton
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