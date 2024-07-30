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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 05 тра, 2025 19:40
asti написав:
У меня проблема - никак не могу зарегистрироваться в ICU-trade - уже и на сайте пытался, и приложение загрузил - все коды и на телефон и на почту приходят - и всё равно в итоге пишет: логин или пароль неверный - кто-нибудь сталкивался с таким? Что делать?
Якщо ви до цього вже купували обліжки в Дії у ІКУ, то вам автоматом вже зроблені екки на ту пошту, шо вказана в Дії. Ну а пароле треба змінити.
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Amethyst
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Додано: Пон 05 тра, 2025 20:20
Amethyst написав: asti написав:
У меня проблема - никак не могу зарегистрироваться в ICU-trade - уже и на сайте пытался, и приложение загрузил - все коды и на телефон и на почту приходят - и всё равно в итоге пишет: логин или пароль неверный - кто-нибудь сталкивался с таким? Что делать?
Якщо ви до цього вже купували обліжки в Дії у ІКУ, то вам автоматом вже зроблені екки на ту пошту, шо вказана в Дії. Ну а пароле треба змінити.
Вже кілька разів змінював - не можу зайти саме в ІСЮ трейд - ні через сайт ні через застосунок))
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Додано: Пон 05 тра, 2025 20:24
asti написав: Amethyst написав: asti написав:
У меня проблема - никак не могу зарегистрироваться в ICU-trade - уже и на сайте пытался, и приложение загрузил - все коды и на телефон и на почту приходят - и всё равно в итоге пишет: логин или пароль неверный - кто-нибудь сталкивался с таким? Что делать?
Якщо ви до цього вже купували обліжки в Дії у ІКУ, то вам автоматом вже зроблені екки на ту пошту, шо вказана в Дії. Ну а пароле треба змінити.
Вже кілька разів змінював - не можу зайти саме в ІСЮ трейд - ні через сайт ні через застосунок))
Агааа, ну пишить на мило саппорту.
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Amethyst
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- З нами з: 05.05.21
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