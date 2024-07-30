Додано: Пон 05 тра, 2025 22:05

Я даже затарился и по утренним ценам и по вечерним. В Сенсе тоже в 14 часов Евпатория пролетала в том числе и через Дию. А кто не видит... для тех уже может и не появитсяЯ имею в виду, например, то, что в прошлом месяце (до погашения) эти овдп стабильно отображались в ДИЕ и не нужно было как-то "ловить" время, чтобы их поймать и купить. У меня тогда было впечатление, что в любое время заходишь в ДИЮ и покупаешь их, если хочешь. Причем бумаги 4.6 и 18.6 предлагали по 3-4 продавца.А сейчас надо угадать, когда зайти в ДИЮ, чтобы там поймать нужную бумагу, да еще и от нужного продавца. Ведь не все покупают у всех представленных там продавцов. Кто-то берут у Сенса, кто-то у ИКУ и т.д.