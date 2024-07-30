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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 847848849850
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 19:40

  asti написав:У меня проблема - никак не могу зарегистрироваться в ICU-trade - уже и на сайте пытался, и приложение загрузил - все коды и на телефон и на почту приходят - и всё равно в итоге пишет: логин или пароль неверный - кто-нибудь сталкивался с таким? Что делать?
Якщо ви до цього вже купували обліжки в Дії у ІКУ, то вам автоматом вже зроблені екки на ту пошту, шо вказана в Дії. Ну а пароле треба змінити.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 20:20

  Amethyst написав:
  asti написав:У меня проблема - никак не могу зарегистрироваться в ICU-trade - уже и на сайте пытался, и приложение загрузил - все коды и на телефон и на почту приходят - и всё равно в итоге пишет: логин или пароль неверный - кто-нибудь сталкивался с таким? Что делать?
Якщо ви до цього вже купували обліжки в Дії у ІКУ, то вам автоматом вже зроблені екки на ту пошту, шо вказана в Дії. Ну а пароле треба змінити.
Вже кілька разів змінював - не можу зайти саме в ІСЮ трейд - ні через сайт ні через застосунок))
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 20:24

  asti написав:
  Amethyst написав:
  asti написав:У меня проблема - никак не могу зарегистрироваться в ICU-trade - уже и на сайте пытался, и приложение загрузил - все коды и на телефон и на почту приходят - и всё равно в итоге пишет: логин или пароль неверный - кто-нибудь сталкивался с таким? Что делать?
Якщо ви до цього вже купували обліжки в Дії у ІКУ, то вам автоматом вже зроблені екки на ту пошту, шо вказана в Дії. Ну а пароле треба змінити.
Вже кілька разів змінював - не можу зайти саме в ІСЮ трейд - ні через сайт ні через застосунок))
Агааа, ну пишить на мило саппорту.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 21:43

Есть уже опыт?

Если у вас есть длительный опыт покупки овдп, можете поделиться им относительно нынешней ситуации? А именно: как я вижу, после последнего погашения 30.4 нигде нет овдп Гурзуф и Евпатория. Это всегда так после очередного погашения бывает, что самые краткосрочные бумаги сразу раскупают? Или лишь первые дни, а потом они опять появляются (в ДИЯ или у брокеров)?
justauser
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 21:50

justauser Може трохи і появляється, але скоріше тільки на вторинці. Я стараюся купляти через один період, але зараз взагалі 25 рік підчистили серйозно, та і вже по 26-му пройшла мітла інвестора.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 21:55

  justauser написав:Если у вас есть длительный опыт покупки овдп, можете поделиться им относительно нынешней ситуации? А именно: как я вижу, после последнего погашения 30.4 нигде нет овдп Гурзуф и Евпатория. Это всегда так после очередного погашения бывает, что самые краткосрочные бумаги сразу раскупают? Или лишь первые дни, а потом они опять появляются (в ДИЯ или у брокеров)?

Не понял вопроса. Сегодня ICU немало выкладывал Евпатории и себе и в Дию. Я даже затарился и по утренним ценам и по вечерним. В Сенсе тоже в 14 часов Евпатория пролетала в том числе и через Дию. А кто не видит... для тех уже может и не появится :P

Раскуп до полного выметания ближайших коротких бумаг после какого-то погашения - скорее нет. С погашения и много длинных могут взять в погоне за доходностью. Короткие бумаги в основном разбирают первого числа очередного месяца, если эти бумаги заканчиваются в этом месяце, а лучше в следующем до 25 числа. Причины очевидны. Потом они опять на рынке появляются. В последние дни перед погашением или в конце месяца перед ним так даже в таких огромных количествах, что выкупающие дилеры ощутимо снижают цены и народ ноет, что они мошенники :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 22:05

Я даже затарился и по утренним ценам и по вечерним. В Сенсе тоже в 14 часов Евпатория пролетала в том числе и через Дию. А кто не видит... для тех уже может и не появится :P

Я имею в виду, например, то, что в прошлом месяце (до погашения) эти овдп стабильно отображались в ДИЕ и не нужно было как-то "ловить" время, чтобы их поймать и купить. У меня тогда было впечатление, что в любое время заходишь в ДИЮ и покупаешь их, если хочешь. Причем бумаги 4.6 и 18.6 предлагали по 3-4 продавца.
А сейчас надо угадать, когда зайти в ДИЮ, чтобы там поймать нужную бумагу, да еще и от нужного продавца. Ведь не все покупают у всех представленных там продавцов. Кто-то берут у Сенса, кто-то у ИКУ и т.д.
justauser
 
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  #<1 ... 847848849850
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