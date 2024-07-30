Якщо ви до цього вже купували обліжки в Дії у ІКУ, то вам автоматом вже зроблені екки на ту пошту, шо вказана в Дії. Ну а пароле треба змінити.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 05 тра, 2025 19:40
Якщо ви до цього вже купували обліжки в Дії у ІКУ, то вам автоматом вже зроблені екки на ту пошту, шо вказана в Дії. Ну а пароле треба змінити.
Додано: Пон 05 тра, 2025 20:20
Вже кілька разів змінював - не можу зайти саме в ІСЮ трейд - ні через сайт ні через застосунок))
Додано: Пон 05 тра, 2025 20:24
Агааа, ну пишить на мило саппорту.
Додано: Пон 05 тра, 2025 21:43
Есть уже опыт?
Если у вас есть длительный опыт покупки овдп, можете поделиться им относительно нынешней ситуации? А именно: как я вижу, после последнего погашения 30.4 нигде нет овдп Гурзуф и Евпатория. Это всегда так после очередного погашения бывает, что самые краткосрочные бумаги сразу раскупают? Или лишь первые дни, а потом они опять появляются (в ДИЯ или у брокеров)?
Додано: Пон 05 тра, 2025 21:50
justauser Може трохи і появляється, але скоріше тільки на вторинці. Я стараюся купляти через один період, але зараз взагалі 25 рік підчистили серйозно, та і вже по 26-му пройшла мітла інвестора.
Додано: Пон 05 тра, 2025 21:55
Не понял вопроса. Сегодня ICU немало выкладывал Евпатории и себе и в Дию. Я даже затарился и по утренним ценам и по вечерним. В Сенсе тоже в 14 часов Евпатория пролетала в том числе и через Дию. А кто не видит... для тех уже может и не появится
Раскуп до полного выметания ближайших коротких бумаг после какого-то погашения - скорее нет. С погашения и много длинных могут взять в погоне за доходностью. Короткие бумаги в основном разбирают первого числа очередного месяца, если эти бумаги заканчиваются в этом месяце, а лучше в следующем до 25 числа. Причины очевидны. Потом они опять на рынке появляются. В последние дни перед погашением или в конце месяца перед ним так даже в таких огромных количествах, что выкупающие дилеры ощутимо снижают цены и народ ноет, что они мошенники
Додано: Пон 05 тра, 2025 22:05
Я даже затарился и по утренним ценам и по вечерним. В Сенсе тоже в 14 часов Евпатория пролетала в том числе и через Дию. А кто не видит... для тех уже может и не появится
Я имею в виду, например, то, что в прошлом месяце (до погашения) эти овдп стабильно отображались в ДИЕ и не нужно было как-то "ловить" время, чтобы их поймать и купить. У меня тогда было впечатление, что в любое время заходишь в ДИЮ и покупаешь их, если хочешь. Причем бумаги 4.6 и 18.6 предлагали по 3-4 продавца.
А сейчас надо угадать, когда зайти в ДИЮ, чтобы там поймать нужную бумагу, да еще и от нужного продавца. Ведь не все покупают у всех представленных там продавцов. Кто-то берут у Сенса, кто-то у ИКУ и т.д.
Додано: Вів 06 тра, 2025 00:11
Re: Ринок ОВДП
Не не. Нет бумаг - это когда действительно НЕТ. Когда доллары на счету в Сенсе, а долларовых бумаг в продаже нет никаких две недели. Вот первого числа ближайшие два выпуска конкретно вымели. Сейчас уже можно прикупать, но нужно ловить момент, когда выкинут. А для зажравшихся, которые покупают только, когда в любой момент можно прийти и ещё и продавцами перебирать (уж не знаю почему в Дие принципиально покупать у кого-то конкретного, но баловаться не запрещено) тоже будет период. Но попозже. Ну или вкладываться на 2+ года - там уже много всяких выпусков и от разных перепродавцов и в ближайшие годы бумаги такого срока вряд ли станут дефицитом, если опять же не гоняться за каким-то особым выпуском, как в конце 2022 года размели один старый долгий выпуск, чтобы зафиксировать доходность в процентов так 25 годовых что ли.
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