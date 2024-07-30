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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 848849850851
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 16:49

  vadymbanker написав:Я выхожу с евровых 15.05, не вижу смысла переразмещаться. Впервые за семь лет.

Считаете, что могут быть проблемы, или доходность не устраивает?
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 17:14

  SAndriy1 написав:
  vadymbanker написав:Я выхожу с евровых 15.05, не вижу смысла переразмещаться. Впервые за семь лет.

Считаете, что могут быть проблемы, или доходность не устраивает?

мабуть у людини є впевненість що євро просяде та краще перезайти в долар під матрасом.
edgar_po
 
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