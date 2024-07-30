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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 06 тра, 2025 16:49
vadymbanker написав:
Я выхожу с евровых 15.05, не вижу смысла переразмещаться. Впервые за семь лет.
Считаете, что могут быть проблемы, или доходность не устраивает?
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Додано: Вів 06 тра, 2025 17:14
SAndriy1 написав: vadymbanker написав:
Я выхожу с евровых 15.05, не вижу смысла переразмещаться. Впервые за семь лет.
Считаете, что могут быть проблемы, или доходность не устраивает?
мабуть у людини є впевненість що євро просяде та краще перезайти в долар під матрасом.
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Додано: Вів 06 тра, 2025 18:09
На минулому доларовому аукціоні відбулося суттєве зниження дохідності з 4,60% до 4,25%.
Для євро "традиційною" дохідністю тривалий час є 3,25%...
У кого які очікування щодо дохідності по єврових ОВДП на наступному аукціоні 20.05.2025?
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Додано: Сер 07 тра, 2025 01:52
vadymbanker написав:
Я выхожу с евровых 15.05, не вижу смысла переразмещаться. Впервые за семь лет.
Чому? Обґрунтуйте. А я буду перерозмішувати ще й добавлю трохи....
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Додано: Сер 07 тра, 2025 09:32
moveton написав:
А для зажравшихся, которые покупают только, когда в любой момент можно прийти и ещё и продавцами перебирать (уж не знаю почему в Дие принципиально покупать у кого-то конкретного, но баловаться не запрещено) тоже будет период. Но попозже. Ну или вкладываться на 2+ года - там уже много всяких выпусков и от разных перепродавцов и в ближайшие годы бумаги такого срока вряд ли станут дефицитом
В Дії процес ускладнився і не дає гарантованого результату, купляти у конкретного продавця може бути бажано з причин ліміту на продавця, різної дохідності, паперів понад 2 роки в Дії аж 1 в одного дилера.
Практика складається так, що може схема яка полюбилась багатьом купляти не за свої, відпасти по цим причинам і схема згорнеться як всілякі каруселі та туризми.
Залишиться тягати свої по нежирним депо.
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Додано: Сер 07 тра, 2025 10:58
justauser написав:
Если у вас есть длительный опыт покупки овдп, можете поделиться им относительно нынешней ситуации? А именно: как я вижу, после последнего погашения 30.4 нигде нет овдп Гурзуф и Евпатория. Это всегда так после очередного погашения бывает, что самые краткосрочные бумаги сразу раскупают? Или лишь первые дни, а потом они опять появляются (в ДИЯ или у брокеров)?
В приложении ICU сейчас ОВГЗ с погашением 18.06.25 (Евпатория) в наличии 55000 штук и 23.07.25 (не знаю привязки к названию города) 40000 штук
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SAndriy1
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Додано: Сер 07 тра, 2025 12:58
Господа, Глобус дает на сегодня?
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Алексей77
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Додано: Сер 07 тра, 2025 14:45
со второго раза Глобус прошел. первый раз через Gpay- не дал , пришлось вводить данные карты вручную.
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osypenkotetiana
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Додано: Сер 07 тра, 2025 15:02
osypenkotetiana написав:
со второго раза Глобус прошел. первый раз через Gpay- не дал , пришлось вводить данные карты вручную.
Агаа, напишить у відгугу на Дію, шо в них не працює ГПей
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Amethyst
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Додано: Сер 07 тра, 2025 17:36
Amethyst Ще погано, що в Дії не видно залишку ЦП.
І приходить відмова з текстом: в партнера недостатня кількість ЦП. Спробуйте меншу кількість. То напишить яку!
Востаннє редагувалось Visky
в Сер 07 тра, 2025 17:40, всього редагувалось 1 раз.
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