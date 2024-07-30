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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 849850851852
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 17:36

  Ой+ написав:В Дії процес ускладнився і не дає гарантованого результату, купляти у конкретного продавця може бути бажано з причин ліміту на продавця, різної дохідності, паперів понад 2 роки в Дії аж 1 в одного дилера.

Вот как раз из за пунктов кроме первого я выбираю бумагу из тех, что выложены и у кого дешевле. А не фиксируюсь, что буду покупать только у Сенса или ещё кого-то конкретного и игнорирую что там другие предлагают. Не понимаю, как это может работать наоборот. Лимит - ХЗ. Разве он при покупках в Дие есть? Это у какого продавца так? Точно помню, что ICU автоматически временно увеличивает свой инвестлимит на сумму покупок в Дие.

  Ой+ написав:Практика складається так, що може схема яка полюбилась багатьом купляти не за свої, відпасти по цим причинам і схема згорнеться як всілякі каруселі та туризми.
Залишиться тягати свої по нежирним депо.

Покупка не за свои - это отдельная тема. Она, если и свернётся, то потому, что банки такое использование кредитных средств прикроют. А сама по себе покупка ОВГЗ тоже может и свернётся, но это уже не та "схема".
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 18:05

Re: Ринок ОВДП

  Amethyst написав:Агаа, напишить у відгугу на Дію, шо в них не працює ГПей

Декілька разів саме так і платив, так що це не у всіх.
  moveton написав:Разве он при покупках в Дие есть? Это у какого продавца так? Точно помню, что ICU автоматически временно увеличивает свой инвестлимит на сумму покупок в Дие.

Ось якраз ICU раніше присилало листи і таблиці із залишком порогу інвестування на куплені через Дію по формулі 400 кгрн - інвестовані. Чи щось би треба було доводити не перевіряв, якщо би вийшов за цю суму. Газмяс взагалі слав страшні листи при спробі щось по дрібницям купити про фінансування тероризму і т.д., та викликав у відділення. Прийшов пообновляв, нічого не помогло.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 18:15

  Ой+ написав:Ось якраз ICU раніше присилало листи і таблиці із залишком порогу інвестування на куплені через Дію по формулі 400 кгрн - інвестовані. Чи щось би треба було доводити не перевіряв, якщо би вийшов за цю суму.

Если не выходил, то и увеличения не требовалось. А если дойти до 400к и покупать дальше, то увеличится. Потом, по-идее, обратно съёжится после выплат. Кабы не в этой теме был отзыв годик назад.

  Ой+ написав:Газмяс взагалі слав страшні листи при спробі щось по дрібницям купити про фінансування тероризму і т.д., та викликав у відділення. Прийшов пообновляв, нічого не помогло.

Это уже другое дело. Укргаз - это вообще не продавец, а недоразумение какое-то у которого удаётся что-то купить только редким счастливчикам. Как я понимаю, у него главное лимит поднять выше нуля. Но я до него даже не доходил. Мои попытки у него что-то покупать обламывались ещё до оплаты. Но это один такой продавец. Всё остальные в Дии нормальные.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 10:24

  osypenkotetiana написав:со второго раза Глобус прошел. первый раз через Gpay- не дал , пришлось вводить данные карты вручную.

У меня по реквизитам карты Глобуса не выходит. Дия пишет, что банк отказал без пояснения причин. Какие варианты решения. Сумма небольшая. Поддержка Глобуса не может решить. Говорят должно проходить и не проходит запрос на списание
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 12:47

Прошу пояснить новичку про ICU

Вчера первый раз купил в ДИЯ облигации от ICU. Почти сразу после оформления покупки от ICU пришла СМС, что "заявка принята, в течение 24 часов будут зачислены бумаги, а на почту пришлют документы".
Сегодня пришла еще одна СМС про то, что "на ваш счет ICU зачислена сумма ХХХХ" - т.е. стоимость купленных вчера бумаг. И указана ссылка на логин в trade.online.icu.
В ДИЯ до сих пор висит статус "В обробці".

Это такая стандартная процедура у ICU? Мне ждать пока еще зачисления?

До этого покупал в ДИЯ лишь у Сенса. Там на следующее утро уже бумаги отображаются в ДИЯ и в приложении Сенса.

А в этот раз все проходит немного иначе, потому хочется понимать, все ли идет нормально или нужно в какой-то момент вмешаться, писать/звонить в ICU....

Спасибо.
justauser
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 12:51

justauser
По памяти так и было пару недель назад. О зачислении суммы было сообщение
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 13:02

  justauser написав:
Это такая стандартная процедура у ICU? Мне ждать пока еще зачисления?

До этого покупал в ДИЯ лишь у Сенса. Там на следующее утро уже бумаги отображаются в ДИЯ и в приложении Сенса.

А в этот раз все проходит немного иначе, потому хочется понимать, все ли идет нормально или нужно в какой-то момент вмешаться, писать/звонить в ICU....

Спасибо.

ІКУ працює набагато повільніше СЕНСу, головне що вони повідомили що зарахування суми пройшло успішно. Можливо ще цю інформацію не передали в ДІЮ. Це нормально, нікуди писати/дзвонити не треба. Вам треба відкрити кабінет в ІКУ і там дивитися свою інформацію.
edgar_po
 
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