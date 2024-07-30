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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 07 тра, 2025 17:36
Ой+ написав:
В Дії процес ускладнився і не дає гарантованого результату, купляти у конкретного продавця може бути бажано з причин ліміту на продавця, різної дохідності, паперів понад 2 роки в Дії аж 1 в одного дилера.
Вот как раз из за пунктов кроме первого я выбираю бумагу из тех, что выложены и у кого дешевле. А не фиксируюсь, что буду покупать только у Сенса или ещё кого-то конкретного и игнорирую что там другие предлагают. Не понимаю, как это может работать наоборот. Лимит - ХЗ. Разве он при покупках в Дие есть? Это у какого продавца так? Точно помню, что ICU автоматически временно увеличивает свой инвестлимит на сумму покупок в Дие.
Ой+ написав:
Практика складається так, що може схема яка полюбилась багатьом купляти не за свої, відпасти по цим причинам і схема згорнеться як всілякі каруселі та туризми.
Залишиться тягати свої по нежирним депо.
Покупка не за свои - это отдельная тема. Она, если и свернётся, то потому, что банки такое использование кредитных средств прикроют. А сама по себе покупка ОВГЗ тоже может и свернётся, но это уже не та "схема".
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moveton
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Додано: Сер 07 тра, 2025 18:05
Amethyst написав:
Агаа, напишить у відгугу на Дію, шо в них не працює ГПей
Декілька разів саме так і платив, так що це не у всіх.
moveton написав:
Разве он при покупках в Дие есть? Это у какого продавца так? Точно помню, что ICU автоматически временно увеличивает свой инвестлимит на сумму покупок в Дие.
Ось якраз ICU раніше присилало листи і таблиці із залишком порогу інвестування на куплені через Дію по формулі 400 кгрн - інвестовані. Чи щось би треба було доводити не перевіряв, якщо би вийшов за цю суму. Газмяс взагалі слав страшні листи при спробі щось по дрібницям купити про фінансування тероризму і т.д., та викликав у відділення. Прийшов пообновляв, нічого не помогло.
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Ой+
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Додано: Сер 07 тра, 2025 18:15
Ой+ написав:
Ось якраз ICU раніше присилало листи і таблиці із залишком порогу інвестування на куплені через Дію по формулі 400 кгрн - інвестовані. Чи щось би треба було доводити не перевіряв, якщо би вийшов за цю суму.
Если не выходил, то и увеличения не требовалось. А если дойти до 400к и покупать дальше, то увеличится. Потом, по-идее, обратно съёжится после выплат. Кабы не в этой теме был отзыв годик назад.
Ой+ написав:
Газмяс взагалі слав страшні листи при спробі щось по дрібницям купити про фінансування тероризму і т.д., та викликав у відділення. Прийшов пообновляв, нічого не помогло.
Это уже другое дело. Укргаз - это вообще не продавец, а недоразумение какое-то у которого удаётся что-то купить только редким счастливчикам. Как я понимаю, у него главное лимит поднять выше нуля. Но я до него даже не доходил. Мои попытки у него что-то покупать обламывались ещё до оплаты. Но это один такой продавец. Всё остальные в Дии нормальные.
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moveton
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Додано: Чет 08 тра, 2025 10:24
osypenkotetiana написав:
со второго раза Глобус прошел. первый раз через Gpay- не дал , пришлось вводить данные карты вручную.
У меня по реквизитам карты Глобуса не выходит. Дия пишет, что банк отказал без пояснения причин. Какие варианты решения. Сумма небольшая. Поддержка Глобуса не может решить. Говорят должно проходить и не проходит запрос на списание
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Алексей77
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Додано: Чет 08 тра, 2025 12:47
Вчера первый раз купил в ДИЯ облигации от ICU. Почти сразу после оформления покупки от ICU пришла СМС, что "заявка принята, в течение 24 часов будут зачислены бумаги, а на почту пришлют документы".
Сегодня пришла еще одна СМС про то, что "на ваш счет ICU зачислена сумма ХХХХ" - т.е. стоимость купленных вчера бумаг. И указана ссылка на логин в trade.online.icu.
В ДИЯ до сих пор висит статус "В обробці".
Это такая стандартная процедура у ICU? Мне ждать пока еще зачисления?
До этого покупал в ДИЯ лишь у Сенса. Там на следующее утро уже бумаги отображаются в ДИЯ и в приложении Сенса.
А в этот раз все проходит немного иначе, потому хочется понимать, все ли идет нормально или нужно в какой-то момент вмешаться, писать/звонить в ICU....
Спасибо.
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justauser
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Додано: Чет 08 тра, 2025 12:51
justauser
По памяти так и было пару недель назад. О зачислении суммы было сообщение
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Алексей77
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Додано: Чет 08 тра, 2025 13:02
justauser написав:
Это такая стандартная процедура у ICU? Мне ждать пока еще зачисления?
До этого покупал в ДИЯ лишь у Сенса. Там на следующее утро уже бумаги отображаются в ДИЯ и в приложении Сенса.
А в этот раз все проходит немного иначе, потому хочется понимать, все ли идет нормально или нужно в какой-то момент вмешаться, писать/звонить в ICU....
Спасибо.
ІКУ працює набагато повільніше СЕНСу, головне що вони повідомили що зарахування суми пройшло успішно. Можливо ще цю інформацію не передали в ДІЮ. Це нормально, нікуди писати/дзвонити не треба. Вам треба відкрити кабінет в ІКУ і там дивитися свою інформацію.
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edgar_po
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Додано: Чет 08 тра, 2025 13:35
ІКУ працює набагато повільніше СЕНСу, .[/quote]
А як в день погашення відбувається у ICU виплата на карту єПідтримка? Теж повільніше? В той самий день чи на наступний?
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justauser
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Додано: Чет 08 тра, 2025 14:15
justauser написав:
А як в день погашення відбувається у ICU виплата на карту єПідтримка? Теж повільніше? В той самий день чи на наступний?
как у всех прочих торговцев "плюс минус полчаса"
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Додано: Чет 08 тра, 2025 14:43
justauser написав:
ІКУ працює набагато повільніше СЕНСу, .
А як в день погашення відбувається у ICU виплата на карту єПідтримка? Теж повільніше? В той самий день чи на наступний?[/quote]
Може в цей же день (може після 17-30), а може на наступний. Все залежить коли від Мінфіну кощти зайдуть. В договорах на обслуговування зазаначено до 3-х банківських днів.
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edgar_po
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