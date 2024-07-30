|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 08 тра, 2025 17:06
Кто в курсе?
Вход на //trade.online.icu/login нормально работает? Пишет, что типа авторизация неправильная.
Сегодня до обеда впервые зашел в кабинет, создал пароль, все работало, просмотрел сам кабинет, что там как устроено.
А сейчас попробовал - и не пускает. Часто такое случается?
-
justauser
-
-
- Повідомлень: 37
- З нами з: 19.03.25
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 08 тра, 2025 17:10
justauser написав:
Кто в курсе?
Сегодня до обеда впервые зашел в кабинет, создал пароль, все работало, просмотрел сам кабинет, что там как устроено.
А сейчас попробовал - и не пускает. Часто такое случается?
все працює, тільки що зайшов.
-
edgar_po
-
-
- Повідомлень: 527
- З нами з: 09.04.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 08 тра, 2025 17:30
edgar_po
Теж вдалося, але чомусь лише після зміни пароля.
Ви щось знаєте про таке: я купив овдп в ДІЯ вчора десь в 21.30.
А зараз в кабінеті ICU вказано, що угода виконана сьогодні в 16.20.
Це такий нормальний для ICU темп роботи, що купуєш в ДІЇ, а лише десь на наступний день ICU реально здійснює цю угоду?
Перший разу купував у ICU, тому це все так мене дивує поки що.
Дякую.
-
justauser
-
-
- Повідомлень: 37
- З нами з: 19.03.25
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 08 тра, 2025 17:43
justauser написав:edgar_po
Теж вдалося, але чомусь лише після зміни пароля.
Ви щось знаєте про таке: я купив овдп в ДІЯ вчора десь в 21.30.
А зараз в кабінеті ICU вказано, що угода виконана сьогодні в 16.20.
Це такий нормальний для ICU темп роботи, що купуєш в ДІЇ, а лише десь на наступний день ICU реально здійснює цю угоду?
Перший разу купував у ICU, тому це все так мене дивує поки що.
Дякую.
Саме так, неспішно, ІКУ працює.
Головне, що ціна купівлі фіксується в момент списання коштів з карти, а Дія в цьому випадку типу виступає якимсь гарантом від держави, що кошти не підуть наліво (моє таке бачення).
Для себе визначив, десь період покупки в Дії з 10:30 до 16:00 з'являється в цей же день, вже після 16:30 - на наступний.
-
edgar_po
-
-
- Повідомлень: 527
- З нами з: 09.04.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Spring
і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|358
|
Вів 29 кві, 2025 10:28
24589
|
|3
|3579
|
|
|1
|2898
|
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens
|