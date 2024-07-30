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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 850851852853
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 17:06

Вход в кабинет ICU

Кто в курсе?
Вход на //trade.online.icu/login нормально работает? Пишет, что типа авторизация неправильная.

Сегодня до обеда впервые зашел в кабинет, создал пароль, все работало, просмотрел сам кабинет, что там как устроено.
А сейчас попробовал - и не пускает. Часто такое случается?
justauser
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 17:10

  justauser написав:Кто в курсе?

Сегодня до обеда впервые зашел в кабинет, создал пароль, все работало, просмотрел сам кабинет, что там как устроено.
А сейчас попробовал - и не пускает. Часто такое случается?


все працює, тільки що зайшов.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 17:30

edgar_po

Теж вдалося, але чомусь лише після зміни пароля.

Ви щось знаєте про таке: я купив овдп в ДІЯ вчора десь в 21.30.
А зараз в кабінеті ICU вказано, що угода виконана сьогодні в 16.20.
Це такий нормальний для ICU темп роботи, що купуєш в ДІЇ, а лише десь на наступний день ICU реально здійснює цю угоду?
Перший разу купував у ICU, тому це все так мене дивує поки що.

Дякую.
justauser
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 17:43

  justauser написав:edgar_po

Теж вдалося, але чомусь лише після зміни пароля.

Ви щось знаєте про таке: я купив овдп в ДІЯ вчора десь в 21.30.
А зараз в кабінеті ICU вказано, що угода виконана сьогодні в 16.20.
Це такий нормальний для ICU темп роботи, що купуєш в ДІЇ, а лише десь на наступний день ICU реально здійснює цю угоду?
Перший разу купував у ICU, тому це все так мене дивує поки що.

Дякую.


Саме так, неспішно, ІКУ працює.
Головне, що ціна купівлі фіксується в момент списання коштів з карти, а Дія в цьому випадку типу виступає якимсь гарантом від держави, що кошти не підуть наліво (моє таке бачення).
Для себе визначив, десь період покупки в Дії з 10:30 до 16:00 з'являється в цей же день, вже після 16:30 - на наступний.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 00:04

  edgar_po написав:
  justauser написав:Кто в курсе?

Сегодня до обеда впервые зашел в кабинет, создал пароль, все работало, просмотрел сам кабинет, что там как устроено.
А сейчас попробовал - и не пускает. Часто такое случается?


все працює, тільки що зайшов.

Я тоже в ICU trade не могу зайти - ни на сайте ни в приложение - чтобы я не делал - пишет, логин или пароль неправильные)) как это исправить, ума не приложу...
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:38

Re: Ринок ОВДП

asti написав:
  edgar_po написав:
  justauser написав:Кто в курсе?

Сегодня до обеда впервые зашел в кабинет, создал пароль, все работало, просмотрел сам кабинет, что там как устроено.
А сейчас попробовал - и не пускает. Часто такое случается?


все працює, тільки що зайшов.

Я тоже в ICU trade не могу зайти - ни на сайте ни в приложение - чтобы я не делал - пишет, логин или пароль неправильные)) как это исправить, ума не приложу...
Дивно , а в підтримку зверталися?
lamal
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