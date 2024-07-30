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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 09 тра, 2025 21:11
Якщо купувати овдп в суботу чи неділю в ДІЯ, то як швидко реагує ИКУ? Так само, як в будні? Чи доведеться чекати до понеділка?
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justauser
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 21:15
justauser написав:
Якщо купувати овдп в суботу чи неділю в ДІЯ, то як швидко реагує ИКУ? Так само, як в будні? Чи доведеться чекати до понеділка?
Нормально реагує. Купуєте по ціні понеділка, зарахування у вівторок-середу
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