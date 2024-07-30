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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 851852853854
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 21:11

Купівля овдп у ICU через ДІЯ на вихідних

Якщо купувати овдп в суботу чи неділю в ДІЯ, то як швидко реагує ИКУ? Так само, як в будні? Чи доведеться чекати до понеділка?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 21:15

  justauser написав:Якщо купувати овдп в суботу чи неділю в ДІЯ, то як швидко реагує ИКУ? Так само, як в будні? Чи доведеться чекати до понеділка?


Нормально реагує. Купуєте по ціні понеділка, зарахування у вівторок-середу
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 23:32

У меня, к слову, Дия перестала работать - ошибку выдает.
У всех так?!
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 23:52

Re: Ринок ОВДП

SAndriy1 написав:
  vadymbanker написав:Я выхожу с евровых 15.05, не вижу смысла переразмещаться. Впервые за семь лет.

Считаете, что могут быть проблемы, или доходность не устраивает?
И то и то. Но дефолт маловероятен, не позволят..
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 23:54

Re: Ринок ОВДП

ihorsic написав:
  vadymbanker написав:Я выхожу с евровых 15.05, не вижу смысла переразмещаться. Впервые за семь лет.

Чому? Обґрунтуйте. А я буду перерозмішувати ще й добавлю трохи....
Частково задоволення на аукціоні, мала дохідність, риски, воно того не варто. Раніше було варте, зараз чомусь ні.
vadymbanker
 
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