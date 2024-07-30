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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 09 тра, 2025 21:11
Якщо купувати овдп в суботу чи неділю в ДІЯ, то як швидко реагує ИКУ? Так само, як в будні? Чи доведеться чекати до понеділка?
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justauser
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 21:15
justauser написав:
Якщо купувати овдп в суботу чи неділю в ДІЯ, то як швидко реагує ИКУ? Так само, як в будні? Чи доведеться чекати до понеділка?
Нормально реагує. Купуєте по ціні понеділка, зарахування у вівторок-середу
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 23:32
У меня, к слову, Дия перестала работать - ошибку выдает.
У всех так?!
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asti
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 23:52
SAndriy1 написав: vadymbanker написав:
Я выхожу с евровых 15.05, не вижу смысла переразмещаться. Впервые за семь лет.
Считаете, что могут быть проблемы, или доходность не устраивает?
И то и то. Но дефолт маловероятен, не позволят..
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 23:54
ihorsic написав: vadymbanker написав:
Я выхожу с евровых 15.05, не вижу смысла переразмещаться. Впервые за семь лет.
Чому? Обґрунтуйте. А я буду перерозмішувати ще й добавлю трохи....
Частково задоволення на аукціоні, мала дохідність, риски, воно того не варто. Раніше було варте, зараз чомусь ні.
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Додано: Суб 10 тра, 2025 01:23
vadymbanker написав:
Я выхожу с евровых 15.05, не вижу смысла переразмещаться. Впервые за семь лет.
Именно из евро выходите,
или из украинского долга вообще?
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asti
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Додано: Суб 10 тра, 2025 11:35
asti написав: vadymbanker написав:
Я выхожу с евровых 15.05, не вижу смысла переразмещаться. Впервые за семь лет.
Именно из евро выходите,
или из украинского долга вообще?
Из евро, долл погашается осенью, грн в 26, досрочно продавать точно не буду.
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vadymbanker
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Додано: Суб 10 тра, 2025 12:19
vadymbanker написав: asti написав: vadymbanker написав:
Я выхожу с евровых 15.05, не вижу смысла переразмещаться. Впервые за семь лет.
Именно из евро выходите,
или из украинского долга вообще?
Из евро, долл погашается осенью, грн в 26, досрочно продавать точно не буду.
В принципе, резервы на максимуме и растут - зачем продавать досрочно?!
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asti
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Додано: Суб 10 тра, 2025 12:34
asti написав: vadymbanker написав:
asti написав:[quote="5853027:vadymbanker"]Я выхожу с евровых 15.05, не вижу смысла переразмещаться. Впервые за семь лет.
Именно из евро выходите,
или из украинского долга вообще?
Из евро, долл погашается осенью, грн в 26, досрочно продавать точно не буду.
В принципе, резервы на максимуме и растут - зачем продавать досрочно?![/quote]Говорю же, досрочно точно не буду.
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Додано: Суб 10 тра, 2025 13:03
А він відповіді не читає ))
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lamal
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