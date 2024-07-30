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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 10 тра, 2025 12:34
asti написав: vadymbanker написав:
asti написав:[quote="5853027:vadymbanker"]Я выхожу с евровых 15.05, не вижу смысла переразмещаться. Впервые за семь лет.
Именно из евро выходите,
или из украинского долга вообще?
Из евро, долл погашается осенью, грн в 26, досрочно продавать точно не буду.
В принципе, резервы на максимуме и растут - зачем продавать досрочно?![/quote]Говорю же, досрочно точно не буду.
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Додано: Суб 10 тра, 2025 13:03
А він відповіді не читає ))
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Додано: Пон 12 тра, 2025 11:33
Подскажите, шо это при попытке покупки через Дию
Дії невдалося визначити ваше задеклароване місце проживання. Будь ласка, зазначте адресу..
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emeta
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Додано: Пон 12 тра, 2025 12:22
emeta написав:
Подскажите, шо это при попытке покупки через Дию
Дії невдалося визначити ваше задеклароване місце проживання. Будь ласка, зазначте адресу..
У мене теж таке вилізло
Не довго думаючи, я перевипустив Дія.Підпис і все я по маслу пішло далі
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