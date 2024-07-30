10 травня 2025. НБУ сповістив що споживча інфляція досягла 15,1% річних. Чи дає ОВДП в грн одержати прибуток ? Який % річних ОВДП зможе тільки зберегти кошти від інфляціЇ (збиток=прибутку= 0) ? Це 17,79% річних. Якщо ставка ОВДП буде нижче 17,79 % ви отримуете збиток, а якщо буде вищою 17,79 % - прибуток.
iurii44 написав:10 травня 2025. НБУ сповістив що споживча інфляція досягла 15,1% річних. Чи дає ОВДП в грн одержати прибуток ? Який % річних ОВДП зможе тільки зберегти кошти від інфляціЇ (збиток=прибутку= 0) ? Це 17,79% річних. Якщо ставка ОВДП буде нижче 17,79 % ви отримуете збиток, а якщо буде вищою 17,79 % - прибуток.
Переход от 15.1 к 17.79 напоминает анекдот про "прокатило". Но пусть. Ну узнаем по этому принципу расчёта прибыль или убыток. И дальше что?
iurii44 написав:10 травня 2025. НБУ сповістив що споживча інфляція досягла 15,1% річних. Чи дає ОВДП в грн одержати прибуток ? Який % річних ОВДП зможе тільки зберегти кошти від інфляціЇ (збиток=прибутку= 0) ? Це 17,79% річних. Якщо ставка ОВДП буде нижче 17,79 % ви отримуете збиток, а якщо буде вищою 17,79 % - прибуток.
Інфляція у кожного своя з огляду на власний споживчий кошик. Все одно треба кудись інвестувати.
iurii44 написав:10 травня 2025. НБУ сповістив що споживча інфляція досягла 15,1% річних. Чи дає ОВДП в грн одержати прибуток ? Який % річних ОВДП зможе тільки зберегти кошти від інфляціЇ (збиток=прибутку= 0) ? Це 17,79% річних. Якщо ставка ОВДП буде нижче 17,79 % ви отримуете збиток, а якщо буде вищою 17,79 % - прибуток.
Переход от 15.1 к 17.79 напоминает анекдот про "прокатило". Но пусть. Ну узнаем по этому принципу расчёта прибыль или убыток. И дальше что?