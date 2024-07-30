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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 853854855856
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 21:34

moveton
О прибыли по ОВДП в грн на вторичном рынке сегодня можно забыть. А вот при покупке облигаций цифра 17,79 % поможет вам ориентироваться в убытках с учетом инфляции.
iurii44
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 21:49

  iurii44 написав:moveton
О прибыли по ОВДП в грн на вторичном рынке сегодня можно забыть. А вот при покупке облигаций цифра 17,79 % поможет вам ориентироваться в убытках с учетом инфляции.

Не знаю, не знаю. В графе "инвестприбыль" в справке от налоговой у меня по ОВГЗ исключительно положительные числа уже не первый год :mrgreen: Конечно, может за сегодня уже и не получится. Это я только в следующем году узнаю. Но да не суть. Ну сориентировался я. Какой каминг-аут мне с этой ориентацией совершать? И самое главное: почему я? НБУ же оповещает. Пусть он ориентируется и совершает.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 22:24

  moveton написав:
  iurii44 написав:moveton
О прибыли по ОВДП в грн на вторичном рынке сегодня можно забыть. А вот при покупке облигаций цифра 17,79 % поможет вам ориентироваться в убытках с учетом инфляции.

Не знаю, не знаю. В графе "инвестприбыль" в справке от налоговой у меня по ОВГЗ исключительно положительные числа уже не первый год :mrgreen: Конечно, может за сегодня уже и не получится. Это я только в следующем году узнаю. Но да не суть. Ну сориентировался я. Какой каминг-аут мне с этой ориентацией совершать? И самое главное: почему я? НБУ же оповещает. Пусть он ориентируется и совершает.


Налоговая наверняка дает вам данные без учета инфляции и данные будут исключительно положительные числа. Спросите у них. Инфляция налоговую не интерисует в отличие от граждан.
iurii44
 
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  #<1 ... 853854855856
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