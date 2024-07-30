moveton
О прибыли по ОВДП в грн на вторичном рынке сегодня можно забыть. А вот при покупке облигаций цифра 17,79 % поможет вам ориентироваться в убытках с учетом инфляции.
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Додано: Вів 13 тра, 2025 21:34
moveton
О прибыли по ОВДП в грн на вторичном рынке сегодня можно забыть. А вот при покупке облигаций цифра 17,79 % поможет вам ориентироваться в убытках с учетом инфляции.
Додано: Вів 13 тра, 2025 21:49
Не знаю, не знаю. В графе "инвестприбыль" в справке от налоговой у меня по ОВГЗ исключительно положительные числа уже не первый год Конечно, может за сегодня уже и не получится. Это я только в следующем году узнаю. Но да не суть. Ну сориентировался я. Какой каминг-аут мне с этой ориентацией совершать? И самое главное: почему я? НБУ же оповещает. Пусть он ориентируется и совершает.
Додано: Вів 13 тра, 2025 22:24
Налоговая наверняка дает вам данные без учета инфляции и данные будут исключительно положительные числа. Спросите у них. Инфляция налоговую не интерисует в отличие от граждан.
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