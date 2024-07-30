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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 854855856857>
Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 21:34

moveton
О прибыли по ОВДП в грн на вторичном рынке сегодня можно забыть. А вот при покупке облигаций цифра 17,79 % поможет вам ориентироваться в убытках с учетом инфляции.
iurii44
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 21:49

  iurii44 написав:moveton
О прибыли по ОВДП в грн на вторичном рынке сегодня можно забыть. А вот при покупке облигаций цифра 17,79 % поможет вам ориентироваться в убытках с учетом инфляции.

Не знаю, не знаю. В графе "инвестприбыль" в справке от налоговой у меня по ОВГЗ исключительно положительные числа уже не первый год :mrgreen: Конечно, может за сегодня уже и не получится. Это я только в следующем году узнаю. Но да не суть. Ну сориентировался я. Какой каминг-аут мне с этой ориентацией совершать? И самое главное: почему я? НБУ же оповещает. Пусть он ориентируется и совершает.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 22:24

  moveton написав:
  iurii44 написав:moveton
О прибыли по ОВДП в грн на вторичном рынке сегодня можно забыть. А вот при покупке облигаций цифра 17,79 % поможет вам ориентироваться в убытках с учетом инфляции.

Не знаю, не знаю. В графе "инвестприбыль" в справке от налоговой у меня по ОВГЗ исключительно положительные числа уже не первый год :mrgreen: Конечно, может за сегодня уже и не получится. Это я только в следующем году узнаю. Но да не суть. Ну сориентировался я. Какой каминг-аут мне с этой ориентацией совершать? И самое главное: почему я? НБУ же оповещает. Пусть он ориентируется и совершает.


Налоговая наверняка дает вам данные без учета инфляции и данные будут исключительно положительные числа. Спросите у них. Инфляция налоговую не интерисует в отличие от граждан.
iurii44
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 23:04

Re: Ринок ОВДП

  iurii44 написав:Налоговая наверняка дает вам данные без учета инфляции и данные будут исключительно положительные числа. Спросите у них.

Разумеется без учёта. Какая ещё инфляция у ОВГЗ? Ну в каком-то роде бывает, конечно. Но это уже называется инвестубытком. Как раз вполне существующее в НКУ понятие, а значит тоже интересующее налоговую.

  iurii44 написав:Инфляция налоговую не интерисует в отличие от граждан.

Потребительськая - безусловно. Только и гражданам она интересна больше академически. Ну можно пойти к начальнику и потребовать увеличения своей ЗП на 17.79 % по сравнению с прошлым годом. Может у депутатов ВР такое и проканает. У остальных подозреваю, что начальник отправит эту прибавку получать у НБУ, раз он такое публикует.

В отношении же прибыльности ОВГЗ та потребительская инфляция вообще ни к чему. Про прошлый год - точно исключительно бесполезное знание. Если ожидать, что повторится в следующем - что с этой информацией делать? Ну ОК, мне оракул предсказал, что будет именно такая и я вижу, что ОВГЗ мне дадут прибыль только 15%. И что? Вместо ОВГЗ сейчас покупать товары, которые бы я купил на погашенные ОВГЗ через год? Так они ещё не выпущены даже. Покупать вместо ОВГЗ какие-то потребтовары и через год их продать? Оочень редкий товар с учётом всех накладных расходов даст при этом прибыльность хотя бы в 17.79 %. Причём именно потребтовары с их типично малым сроком хранения и практикой снижения цен на морально старые модели техники в этом плане точно мимо. Поэтому опять таки не понятно почему тут нужно сравнивать с ценами по потребтоварам. Академически можно, да. Но академиков среди граждан не больше, чем в налоговой :wink:
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 17:56

  iurii44 написав:moveton
О прибыли по ОВДП в грн на вторичном рынке сегодня можно забыть. А вот при покупке облигаций цифра 17,79 % поможет вам ориентироваться в убытках с учетом инфляции.

Цікаво послухати, ваші варіанти для збереження(примноження) заощаджень. Ну раз вже критикуєте один вид, то запропонуйте щось натомість. Чи слабо?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 15 тра, 2025 16:29

Альянс за кредитные да или нет?
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 тра, 2025 18:01

1finanсier Задним умом сейчас много историй расскажут.Что делать сейчас -они же не расскажут и понятно почему.
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Чет 15 тра, 2025 18:22

  asti написав:Альянс за кредитные да или нет?

Да, тільки коміс Вам не сподобається.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 тра, 2025 18:32

  igor_egor202 написав:1finanсier Задним умом сейчас много историй расскажут.Что делать сейчас -они же не расскажут и понятно почему.

Так отчёт о потребинфляции предлагается тоже о прошлом, а не о будущем смотреть :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 15 тра, 2025 18:38

  alibob написав:
  asti написав:Альянс за кредитные да или нет?

Да, тільки коміс Вам не сподобається.

Так, нажаль, МСС 6211 у переліку... 3,99% за кредитні))

А як у МТВ з цим, не підкажете?
asti
 
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