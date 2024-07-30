Додано: Вів 13 тра, 2025 23:04

iurii44 написав: Налоговая наверняка дает вам данные без учета инфляции и данные будут исключительно положительные числа. Спросите у них. Налоговая наверняка дает вам данные без учета инфляции и данные будут исключительно положительные числа. Спросите у них.

iurii44 написав: Инфляция налоговую не интерисует в отличие от граждан. Инфляция налоговую не интерисует в отличие от граждан.

Разумеется без учёта. Какая ещё инфляция у ОВГЗ? Ну в каком-то роде бывает, конечно. Но это уже называется инвестубытком. Как раз вполне существующее в НКУ понятие, а значит тоже интересующее налоговую.Потребительськая - безусловно. Только и гражданам она интересна больше академически. Ну можно пойти к начальнику и потребовать увеличения своей ЗП на 17.79 % по сравнению с прошлым годом. Может у депутатов ВР такое и проканает. У остальных подозреваю, что начальник отправит эту прибавку получать у НБУ, раз он такое публикует.В отношении же прибыльности ОВГЗ та потребительская инфляция вообще ни к чему. Про прошлый год - точно исключительно бесполезное знание. Если ожидать, что повторится в следующем - что с этой информацией делать? Ну ОК, мне оракул предсказал, что будет именно такая и я вижу, что ОВГЗ мне дадут прибыль только 15%. И что? Вместо ОВГЗ сейчас покупать товары, которые бы я купил на погашенные ОВГЗ через год? Так они ещё не выпущены даже. Покупать вместо ОВГЗ какие-то потребтовары и через год их продать? Оочень редкий товар с учётом всех накладных расходов даст при этом прибыльность хотя бы в 17.79 %. Причём именно потребтовары с их типично малым сроком хранения и практикой снижения цен на морально старые модели техники в этом плане точно мимо. Поэтому опять таки не понятно почему тут нужно сравнивать с ценами по потребтоварам. Академически можно, да. Но академиков среди граждан не больше, чем в налоговой