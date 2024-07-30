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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 856857858859
Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 01:14

  ukr0014959 написав:Хто підкаже у кредит Дніпра ніяких підводних каменів, щодо купівлі через Дію за кредитні

Ни.Немае
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 05:17

  moveton написав:
  Visky написав:
  moveton написав:Европейский Freedom Finance (юрисдикция в Кипре), т.е. основная контора, отлично работает.
Якщо можете, напишіть по яких інструментах з ними працюєте? Можна в ПП.

У меня скучно: D-account и long term investments. И то и другое сейчас прикрылось потому, что НБ Кипра вдруг посчитал, что так без банковской лицензии низя. Если бумаги покупать, то это лучше с назначенным менеджером посоветоваться. По-идее, есть смысл ему платить процент, если в торговле не разбираешься.
  Visky написав:Дякую. Проте не зрозумів за що Ви тоді переказували їм нещодавно?

  Visky написав:чи з Пайоніра якось можна нехай і транзитом або через крипту

Можно и с Payoneer, можно и через крипту (официально!). Есть ли желание на таких способах прилично терять на комисах и курсовой разнице - это другой вопрос.

Тут ситуація така, що на Payoneerі чимало коштів, які треба виводити, а вивід через крипту найвигідніший, 1-2%
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 05:34

  Visky написав:Тут ситуація така, що на Payoneerі чимало коштів, які треба виводити, а вивід через крипту найвигідніший, 1-2%

Учитывая, что при пополнении криптой пишется: "I instruct Freedom Finance Europe Ltd to submit an order to a partner organisation to convert digital assets into EUR at the current rate TRX/EUR less 3%", т.е. на те 1-2% нужно накинуть ещё 3 и ещё потом конвертировать, если хочется тратить не в евро, меня терзает смутное сомнение, что это самый выгодный способ перевода на FF.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 09:01

  iurii44 написав:
  Amethyst написав:
  iurii44 написав:Якщо ставка ОВДП буде нижче 17,79 % ви отримуете збиток
а звідки оті 17.79% взялися?
Я взагалі вважаю, що інфляція десь 30%. Веду ДомБух, порівнюю свої щорічні витрати вже років 15 (


Інфляцію треба брати тільки офіційну. НБУ споживча інфляція 15,1% річних, вам
залишилось 84,9% (0,849)
Вот простий спосіб розрахунку дохідності ОВДП з урахуванням інфляціЇ :
1) дані ОВДП беремо с табліци https://mustbe.pp.ua/tables/ovgz - ціну та різницю за рік в гривнях
2) знаходимо суму ціни та різниці за рік та множимо на 0,849;
якщо результат меньше ціни у вас буде збиток.


маячня, вибачте
років 10 тому Оксана(Саша) теж рахувала профит в грн. -система супер (записавал(а)
по якому курсу грн. купил(а) долари

ніякі таблиці не потрібні, скільки можна пояснювати людям які 15 років на форумі.
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 09:58

  ihorsic написав:
  Ой+ написав:
  moveton написав:Нет бумаг - это когда действительно НЕТ. Когда доллары на счету в Сенсе, а долларовых бумаг в продаже нет никаких две недели.

Єврові також відсутні у наявності. Вчора пройшла виплата, а ні паперів, ні якоїсь ставки по депо нема. Прийдеться забирати.

По євровими ОВДП аукціон буде у вівторок. Я сьогодні вже подав заявку на участь

Конкурентну (з якою дохідністю?) / неконкурентну?
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 10:37

Re: Ринок ОВДП

Щось не можу зайти в свій акк тут. https://onboarding.online.icu/uk/login
Вибиває помилку. Хоча все вірно вводжу. Чи це лише у мене так?
1finanсier
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