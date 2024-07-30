Якщо можете, напишіть по яких інструментах з ними працюєте? Можна в ПП.
У меня скучно: D-account и long term investments. И то и другое сейчас прикрылось потому, что НБ Кипра вдруг посчитал, что так без банковской лицензии низя. Если бумаги покупать, то это лучше с назначенным менеджером посоветоваться. По-идее, есть смысл ему платить процент, если в торговле не разбираешься.
Visky написав:Дякую. Проте не зрозумів за що Ви тоді переказували їм нещодавно?
Visky написав:чи з Пайоніра якось можна нехай і транзитом або через крипту
Можно и с Payoneer, можно и через крипту (официально!). Есть ли желание на таких способах прилично терять на комисах и курсовой разнице - это другой вопрос.
Тут ситуація така, що на Payoneerі чимало коштів, які треба виводити, а вивід через крипту найвигідніший, 1-2%
Visky написав:Тут ситуація така, що на Payoneerі чимало коштів, які треба виводити, а вивід через крипту найвигідніший, 1-2%
Учитывая, что при пополнении криптой пишется: "I instruct Freedom Finance Europe Ltd to submit an order to a partner organisation to convert digital assets into EUR at the current rate TRX/EUR less 3%", т.е. на те 1-2% нужно накинуть ещё 3 и ещё потом конвертировать, если хочется тратить не в евро, меня терзает смутное сомнение, что это самый выгодный способ перевода на FF.
iurii44 написав:Якщо ставка ОВДП буде нижче 17,79 % ви отримуете збиток
а звідки оті 17.79% взялися? Я взагалі вважаю, що інфляція десь 30%. Веду ДомБух, порівнюю свої щорічні витрати вже років 15 (
Інфляцію треба брати тільки офіційну. НБУ споживча інфляція 15,1% річних, вам залишилось 84,9% (0,849) Вот простий спосіб розрахунку дохідності ОВДП з урахуванням інфляціЇ : 1) дані ОВДП беремо с табліци https://mustbe.pp.ua/tables/ovgz - ціну та різницю за рік в гривнях 2) знаходимо суму ціни та різниці за рік та множимо на 0,849; якщо результат меньше ціни у вас буде збиток.
маячня, вибачте років 10 тому Оксана(Саша) теж рахувала профит в грн. -система супер (записавал(а) по якому курсу грн. купил(а) долари
ніякі таблиці не потрібні, скільки можна пояснювати людям які 15 років на форумі.
greenozon написав:Колеги хто поповнює ІCU через СЕП (ІBAN) із яких пір кошти перестали зараховувати день-в-день?
раніше (міс-два тому) за год-другу завжди було день в день а оце вже другий день не зараховують ... лише на наступний WWTF?
Треба писати їм і вимагати пояснень, нагадуючи про їх же повідомлення у власному Телеграм-каналі від 13/9/2024 про швидкі зарахування. Я після кожного переказу по IBAN (зазвичай роблю до 12.00) пишу їм листа, додаючи платіжку, з фразою "Очікую зарахування сьогодні протягом години-трьох". Це спрацьовує
дякую саме так і сталось! дурдом якийсь - почув інфу що вибірково система глючить і не зараховує день-в-день.. в підтримці розводять руками і кажуть що реквізити вірні, але чому так - НЕ знають! або копати квитанціями або чекати на наст. день... розчарування.... після стількох років співпраці!