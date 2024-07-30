Скольких именно лет? Если лет было много, то как раз должно быть привычно, что зачисление занимет день и больше. Ну попытались недавно сделать быстрее. Ну не очень получилось пока. Всё, как обычно у ICU. В чём разочарование?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 19 тра, 2025 15:07
Скольких именно лет? Если лет было много, то как раз должно быть привычно, что зачисление занимет день и больше. Ну попытались недавно сделать быстрее. Ну не очень получилось пока. Всё, как обычно у ICU. В чём разочарование?
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