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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 857858859860
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 15:07

  greenozon написав:або копати квитанціями або чекати на наст. день...
розчарування.... після стількох років співпраці!

Скольких именно лет? Если лет было много, то как раз должно быть привычно, что зачисление занимет день и больше. Ну попытались недавно сделать быстрее. Ну не очень получилось пока. Всё, как обычно у ICU. В чём разочарование?
moveton
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  #<1 ... 857858859860
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