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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 857858859860
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 15:07

  greenozon написав:або копати квитанціями або чекати на наст. день...
розчарування.... після стількох років співпраці!

Скольких именно лет? Если лет было много, то как раз должно быть привычно, что зачисление занимет день и больше. Ну попытались недавно сделать быстрее. Ну не очень получилось пока. Всё, как обычно у ICU. В чём разочарование?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 16:41

  moveton написав:
  greenozon написав:або копати квитанціями або чекати на наст. день...
розчарування.... після стількох років співпраці!

Скольких именно лет? Если лет было много, то как раз должно быть привычно, что зачисление занимет день и больше. Ну попытались недавно сделать быстрее. Ну не очень получилось пока. Всё, как обычно у ICU. В чём разочарование?



розчарування в тому, що всі роки якщо пульнув СЕП до 12 дня завжди встигав купити розплановане (ціну планував зайшовши в кабіну і розрахувавши потрібний бюджет) - це було дуже просто і ефективно, звик...

а зараз виходить розрахував, ціна бумаги зросла, і все по новій...
виходить треба знати крок росту на наст. день - це реально напрягає
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 16:55

Re: Ринок ОВДП

На які банки окрім Сенсу дають можливість додатку зручно купляти і продавати раніше? Цікавлять тільки валютні і відсутність комісій або мінімум. Користувався ще моно, але там на вивід комісія в будь-якому випадку і дуже мало варіантів
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 17:08

Re: Ринок ОВДП

  2XL написав:На які банки окрім Сенсу дають можливість додатку зручно купляти і продавати раніше? Цікавлять тільки валютні і відсутність комісій або мінімум.

В сенсі з валютними якось туго. В п24 веб-версія вибір краще.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 00:21

Re: Ринок ОВДП

Ой+ написав:
  2XL написав:На які банки окрім Сенсу дають можливість додатку зручно купляти і продавати раніше? Цікавлять тільки валютні і відсутність комісій або мінімум.

В сенсі з валютними якось туго. В п24 веб-версія вибір краще.
Сьогодні нема - завтра будуть, це ж не хліб. Питання було про інше
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 00:33

Re: Ринок ОВДП

Ой+ написав:
  2XL написав:На які банки окрім Сенсу дають можливість додатку зручно купляти і продавати раніше? Цікавлять тільки валютні і відсутність комісій або мінімум.

В сенсі з валютними якось туго. В п24 веб-версія вибір краще.
А це нормально, що максимальний відсоток по долару 3,5?
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 08:44

  2XL написав:
Ой+ написав:
  2XL написав:На які банки окрім Сенсу дають можливість додатку зручно купляти і продавати раніше? Цікавлять тільки валютні і відсутність комісій або мінімум.

В сенсі з валютними якось туго. В п24 веб-версія вибір краще.
А це нормально, що максимальний відсоток по долару 3,5?


так, грохнувся вниз..
ще десь тиждень +- було 4% макс
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 08:51

Re: Ринок ОВДП

А Сенс вже не пропускає платежі в Дію за кредитні?
Дюрі-бачі
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