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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 19 тра, 2025 15:07
greenozon написав:
або копати квитанціями або чекати на наст. день...
розчарування.... після стількох років співпраці!
Скольких именно лет? Если лет было много, то как раз должно быть привычно, что зачисление занимет день и больше. Ну попытались недавно сделать быстрее. Ну не очень получилось пока. Всё, как обычно у ICU. В чём разочарование?
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Додано: Пон 19 тра, 2025 16:41
moveton написав: greenozon написав:
або копати квитанціями або чекати на наст. день...
розчарування.... після стількох років співпраці!
Скольких именно лет? Если лет было много, то как раз должно быть привычно, что зачисление занимет день и больше. Ну попытались недавно сделать быстрее. Ну не очень получилось пока. Всё, как обычно у ICU. В чём разочарование?
розчарування в тому, що всі роки якщо пульнув СЕП до 12 дня завжди встигав купити розплановане (ціну планував зайшовши в кабіну і розрахувавши потрібний бюджет) - це було дуже просто і ефективно, звик...
а зараз виходить розрахував, ціна бумаги зросла, і все по новій...
виходить треба знати крок росту на наст. день - це реально напрягає
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Додано: Пон 19 тра, 2025 16:55
На які банки окрім Сенсу дають можливість додатку зручно купляти і продавати раніше? Цікавлять тільки валютні і відсутність комісій або мінімум. Користувався ще моно, але там на вивід комісія в будь-якому випадку і дуже мало варіантів
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Додано: Пон 19 тра, 2025 17:08
2XL написав:
На які банки окрім Сенсу дають можливість додатку зручно купляти і продавати раніше? Цікавлять тільки валютні і відсутність комісій або мінімум.
В сенсі з валютними якось туго. В п24 веб-версія вибір краще.
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Ой+
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Додано: Вів 20 тра, 2025 00:21
Ой+ написав: 2XL написав:
На які банки окрім Сенсу дають можливість додатку зручно купляти і продавати раніше? Цікавлять тільки валютні і відсутність комісій або мінімум.
В сенсі з валютними якось туго. В п24 веб-версія вибір краще.
Сьогодні нема - завтра будуть, це ж не хліб. Питання було про інше
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Додано: Вів 20 тра, 2025 00:33
Ой+ написав: 2XL написав:
На які банки окрім Сенсу дають можливість додатку зручно купляти і продавати раніше? Цікавлять тільки валютні і відсутність комісій або мінімум.
В сенсі з валютними якось туго. В п24 веб-версія вибір краще.
А це нормально, що максимальний відсоток по долару 3,5?
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Додано: Вів 20 тра, 2025 08:44
2XL написав: Ой+ написав: 2XL написав:
На які банки окрім Сенсу дають можливість додатку зручно купляти і продавати раніше? Цікавлять тільки валютні і відсутність комісій або мінімум.
В сенсі з валютними якось туго. В п24 веб-версія вибір краще.
А це нормально, що максимальний відсоток по долару 3,5?
так, грохнувся вниз..
ще десь тиждень +- було 4% макс
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greenozon
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Додано: Вів 20 тра, 2025 08:51
А Сенс вже не пропускає платежі в Дію за кредитні?
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Додано: Вів 20 тра, 2025 10:29
Дюрі-бачі А що тратилось?
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Додано: Вів 20 тра, 2025 12:20
Дюрі-бачі написав:А Сенс вже не пропускає платежі в Дію за кредитні?
Так кредитних вже немає
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