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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 20 тра, 2025 12:42
lamal А коли перестав?Недавно платив.Проходило.
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Додано: Вів 20 тра, 2025 13:26
Вадимка написав:lamal
А коли перестав?Недавно платив.Проходило.
Ще в суботу працювало. Тому інформація потребує уточнення.
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