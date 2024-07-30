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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 858859860861
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 12:42

lamal А коли перестав?Недавно платив.Проходило.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 13:26

  Вадимка написав:lamal А коли перестав?Недавно платив.Проходило.


Ще в суботу працювало. Тому інформація потребує уточнення.
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 14:47

Re: Ринок ОВДП

Заплатив з сенсівської вигоди. Правда нещодавно її поповнив для погашення. Як гроші порахувались не знаю. Після розрахункової дати перевірю можливості.
Ой+
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