RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 858859860861
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 12:42

lamal А коли перестав?Недавно платив.Проходило.
Вадимка
 
Повідомлень: 456
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 13:26

  Вадимка написав:lamal А коли перестав?Недавно платив.Проходило.


Ще в суботу працювало. Тому інформація потребує уточнення.
ukr0014959
 
Повідомлень: 491
З нами з: 05.01.16
Подякував: 15 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 14:47

Re: Ринок ОВДП

Заплатив з сенсівської вигоди. Правда нещодавно її поповнив для погашення. Як гроші порахувались не знаю. Після розрахункової дати перевірю можливості.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6938
З нами з: 19.04.12
Подякував: 108 раз.
Подякували: 1102 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 18:03

Re: Ринок ОВДП

Отже, зниження дохідності по ОВДП у € не відбулося, ті самі 3,25% встановлений рівень річної дохідності, хіба що трохи знизився розмір купону з €16,2 до €15,8.

Попит перевищив пропозицію на 26,5 млн € по номіналу вперше для ОВДП у €. Це, звичайно, не так як по долару, коли попит перевищив пропозицію на попередніх торгах у 5,2 рази, але через це сьогодні облігації отримали також не всі охочі.

У деяких інвесторів, які знаходилися під враженням падіння дохідності по $ ОВДП на попередніх торгах, здали нерви і дехто з них вийшов на аукціон з попитом навіть по 2,80% річних... що вплинуло на середньозважений рівень дохідності - 3,16%. Хтось один вийшов із заявкою по 5,00%.
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 671
З нами з: 05.03.13
Подякував: 16 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 18:54

Re: Ринок ОВДП

Дивитися еврові у моно і у сенсі - ніц немає
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4341
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 19:01

  2XL написав:Дивитися еврові у моно і у сенсі - ніц немає

  2XL написав:Сьогодні нема - завтра будуть, це ж не хліб. Питання було про інше

Ще світле завтра не наступило.
Не агітую за приват, але останнім часом там все якось вибір ширший, особливо у порівнянні з 0. Комісій нема, достроково не відпродував.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6938
З нами з: 19.04.12
Подякував: 108 раз.
Подякували: 1102 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 19:47

  Всюдиносапхайчик написав:Отже, зниження дохідності по ОВДП у € не відбулося, ті самі 3,25% встановлений рівень річної дохідності, хіба що трохи знизився розмір купону з €16,2 до €15,8.

Попит перевищив пропозицію на 26,5 млн € по номіналу вперше для ОВДП у €. Це, звичайно, не так як по долару, коли попит перевищив пропозицію на попередніх торгах у 5,2 рази, але через це сьогодні облігації отримали також не всі охочі.

У деяких інвесторів, які знаходилися під враженням падіння дохідності по $ ОВДП на попередніх торгах, здали нерви і дехто з них вийшов на аукціон з попитом навіть по 2,80% річних... що вплинуло на середньозважений рівень дохідності - 3,16%. Хтось один вийшов із заявкою по 5,00%.

І чого б це такий ажіотаж? А тут дехто виходить....
ihorsic
 
Повідомлень: 1395
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 858859860861
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ihorsic і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 23:38
0 495
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 3749
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy
Овдп купівля в застосунку
sens » Вів 30 лип, 2024 10:44
1 3099
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 сер, 2024 11:08
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8607)
20.05.2025 19:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.