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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 20 тра, 2025 12:42
lamal А коли перестав?Недавно платив.Проходило.
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Вадимка
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Додано: Вів 20 тра, 2025 13:26
Вадимка написав:lamal
А коли перестав?Недавно платив.Проходило.
Ще в суботу працювало. Тому інформація потребує уточнення.
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ukr0014959
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Додано: Вів 20 тра, 2025 14:47
Заплатив з сенсівської вигоди. Правда нещодавно її поповнив для погашення. Як гроші порахувались не знаю. Після розрахункової дати перевірю можливості.
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Ой+
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Додано: Вів 20 тра, 2025 18:03
Отже, зниження дохідності по ОВДП у € не відбулося, ті самі 3,25% встановлений рівень річної дохідності, хіба що трохи знизився розмір купону з €16,2 до €15,8.
Попит перевищив пропозицію на 26,5 млн € по номіналу вперше для ОВДП у €. Це, звичайно, не так як по долару, коли попит перевищив пропозицію на попередніх торгах у 5,2 рази, але через це сьогодні облігації отримали також не всі охочі.
У деяких інвесторів, які знаходилися під враженням падіння дохідності по $ ОВДП на попередніх торгах, здали нерви і дехто з них вийшов на аукціон з попитом навіть по 2,80% річних... що вплинуло на середньозважений рівень дохідності - 3,16%. Хтось один вийшов із заявкою по 5,00%.
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Всюдиносапхайчик
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Додано: Вів 20 тра, 2025 18:54
Дивитися еврові у моно і у сенсі - ніц немає
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2XL
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Додано: Вів 20 тра, 2025 19:01
2XL написав:
Дивитися еврові у моно і у сенсі - ніц немає
2XL написав:
Сьогодні нема - завтра будуть, це ж не хліб. Питання було про інше
Ще світле завтра не наступило.
Не агітую за приват, але останнім часом там все якось вибір ширший, особливо у порівнянні з 0. Комісій нема, достроково не відпродував.
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Ой+
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Додано: Вів 20 тра, 2025 19:47
Всюдиносапхайчик написав:
Отже, зниження дохідності по ОВДП у € не відбулося, ті самі 3,25% встановлений рівень річної дохідності, хіба що трохи знизився розмір купону з €16,2 до €15,8.
Попит перевищив пропозицію на 26,5 млн € по номіналу вперше для ОВДП у €. Це, звичайно, не так як по долару, коли попит перевищив пропозицію на попередніх торгах у 5,2 рази, але через це сьогодні облігації отримали також не всі охочі.
У деяких інвесторів, які знаходилися під враженням падіння дохідності по $ ОВДП на попередніх торгах, здали нерви і дехто з них вийшов на аукціон з попитом навіть по 2,80% річних... що вплинуло на середньозважений рівень дохідності - 3,16%. Хтось один вийшов із заявкою по 5,00%.
І чого б це такий ажіотаж? А тут дехто виходить....
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ihorsic
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Додано: Сер 21 тра, 2025 10:11
ihorsic написав: Всюдиносапхайчик написав:
Отже, зниження дохідності по ОВДП у € не відбулося, ті самі 3,25% встановлений рівень річної дохідності, хіба що трохи знизився розмір купону з €16,2 до €15,8.
Попит перевищив пропозицію на 26,5 млн € по номіналу вперше для ОВДП у €. Це, звичайно, не так як по долару, коли попит перевищив пропозицію на попередніх торгах у 5,2 рази, але через це сьогодні облігації отримали також не всі охочі.
У деяких інвесторів, які знаходилися під враженням падіння дохідності по $ ОВДП на попередніх торгах, здали нерви і дехто з них вийшов на аукціон з попитом навіть по 2,80% річних... що вплинуло на середньозважений рівень дохідності - 3,16%. Хтось один вийшов із заявкою по 5,00%.
І чого б це такий ажіотаж? А тут дехто виходить....
Кількість аукціонів по € та $ у 2025 році в 2-3 рази менша порівняно з відповідним періодом 2024 року, тому реінвестуватися зможуть не всі, на менші суми та з нижчою дохідністю, якщо мінфін не збільшить пропозицію у 3-4 кварталі. Хто виходить, нехай собі виходить. Завжди хтось заходить, а хтось виходить.
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Всюдиносапхайчик
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