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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 24 тра, 2025 18:56
Цікавить чи багато таких ситуацій як в мене, купував військові облігації через дію у партнера Кінто 06.05.2025, спочатку висіла заявка в обробці 7-8 днів, потім я звернувся в тех підтримку дії і до кінто, на десятий день заявку відхилили, але кошти по сьогоднішній день не повернулися!? Мене дуже хвилює питання, це так довго процедура повернення коштів займає чи як це розуміти? Звертався до партнера кінто, вони просять чек у пдф форматі, у застосунку приват 24 через який пройшла оплата чек є тільки Post terminal(скріншот у вигляді яка сума і коли була списана)
До дії звісно звернувся, зареєстрували звернення і постійно пишуть очікуйте! Я не розумію вже пів місяця пройшло, а в мене ні облігацій ні коштів ((
Може хто підкаже як пришвидшити цю процедуру?
Додано: Пон 26 тра, 2025 13:11
Відпишіть, будь ласка, чим все закінчиться і скільки по часу це триватиме, а також які причини такого трешу, бо для країни, де гроші ходять миттєво, такі випадки нестандартні і незрозумілі. Мабуть, якийсь глюк...?
Додано: Пон 26 тра, 2025 14:23
щось нове і незрозуміле... -
цікаво чи є кореляція із цим -
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings в ніч на суботу за Києвом підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні "обмежений дефолт" (RD).
Додано: Пон 26 тра, 2025 14:29
Re: Ринок ОВДП
Схоже пора виводити валюту із валютних ОВДП (
Додано: Пон 26 тра, 2025 15:14
NovaPay запустив кредитну картку з пільговим періодом.
Хто що знає, наскільки ця кредитка придатна для купівлі ОВДП?
Додано: Пон 26 тра, 2025 15:53
Додано: Пон 26 тра, 2025 16:47
Скоріше за все зв'язку немає. Ця новина про прозорість, контрольованість та боротьбу із виведенням валюти з країни. Відтепер сірий ОТС ринок всохне, білий ОТС ринок залишиться, а всі розрахунки з купівлі продажу тепер йтимуть через НБУ, що унеможливить сірі схеми.
Мене більше хвилює план мінфіну з розміщення $ та € ОВДП на 3-4 квартал, бо попит поки що значно перевищує пропозицію і якщо мінфін розміщуватиме ОВДП у стилі 1-2 кварталу 2025 року, на нас чекає подальше зниження дохідності та дуже обмежена пропозиція.
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